Sehverlust: So rührend lobt Elton John seinen Mann David

Bei der ersten Aufführung des Musicals "Der Teufel trägt Prada" in London ist natürlich auch Elton John (77) vor Ort. Immerhin hat er die Musik für das Stück geschrieben, weswegen er am Ende auch eine emotionale Rede hielt. Darin gab er preis, aufgrund einer Infektion sein Augenlicht komplett verloren zu haben. Wie Daily Mail berichtete, soll er sich außerdem rührend an seinen Partner David Furnish (62) gewandt haben: Danke an meinen Mann, der mein Fels in der Brandung war [...]." Trotz seiner Einschränkung habe Elton die Aufführung genossen: "Es ist [aufgrund meines Sehverlustes] also schwer für mich, zu sehen, aber ich liebe es, zuzuhören – und Junge, heute Abend klang es gut!"

Bereits im September hatte der Musiker mitgeteilt, dass er sich im Sommer dieses Jahres eine schwere Augeninfektion zugezogen hatte. Zunächst konnte er deswegen auf seinem rechten Auge nur noch eingeschränkt sehen – damals hatte er aber noch Hoffnung, seine Sehkraft wiederzubekommen. Stattdessen meldete er sich Ende November mit ernüchternden Neuigkeiten zurück: Er sei auf dem rechten Auge komplett erblindet und auch das linke Auge lasse langsam nach. Im Gespräch mit "Good Morning America" erzählte er damals: "Ich stecke im Moment irgendwie fest, weil ich zwar so etwas wie ein Interview machen kann, aber ins Studio gehen und aufnehmen kann ich nicht, weil ich keine Lyrics sehen kann."

In dieser schweren Zeit schöpft der Musiker sicher viel Kraft aus seinem Familienleben. Gemeinsam mit David, den er 2014 geheiratet hat, zieht er zwei Söhne groß: den 13-jährigen Zachary und den 11-jährigen Elijah. Vor wenigen Tagen betonte er zu Gast in Andy Cohens (56) Radioshow "Radio Andy", dass seine Vaterrolle "das Beste ist, was er je getan hat". Für ihn seien sein Mann und seine Kinder das allerwichtigste auf der Welt. Sie seien auch Teil der Gründe, warum er sich vom wilden Leben in Hollywood zurückgezogen hat. "Ich möchte in der Lage sein, den letzten Teil meines Lebens damit zu verbringen, für sie da zu sein", erklärte er damals.

Getty Images Elton John und David Furnish, November 2024

Getty Images Elton John, Musiker