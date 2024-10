Alle Kids ausgezogen: Für Gwyneth Paltrow ist es schwer

Gwyneth Paltrow (52), die bekannte Schauspielerin und Gründerin der Marke Goop, durchlebt derzeit eine turbulente Gefühlslage. Ihre beiden Kinder Apple Blythe Alison Martin (20) und Moses Martin (18), die sie mit Ex-Ehemann Chris Martin (47) hat, haben das elterliche Nest verlassen, um das College zu besuchen, wie E! Online berichtet. Apple studiert an der Vanderbilt University in Nashville, während Moses kürzlich seine Studienzeit an der Brown University in Rhode Island begann. In ihrer Instagram-Story teilte Gwyneth am Dienstag mit, dass sie von "Wellen der Trauer und Traurigkeit" ergriffen wird und es für sie eine ganz neue Erfahrung ist, plötzlich ein leeres Haus zu haben.

Trotz ihrer emotionalen Achterbahnfahrt hat die "Iron Man"-Schauspielerin den Wandel in ihrem Leben positiv angenommen. "Ich komme sozusagen wieder in Kontakt mit diesem Teil von mir selbst, den ich seit meinen Zwanzigern, bevor ich Kinder bekam, nicht mehr gespürt habe", erklärt Gwyneth. "Vielleicht ein bisschen mehr Raum und Fantasie. Ein bisschen mehr innerer Freiraum für das, was ich an diesem Tag vielleicht tun möchte, und so weiter." Und obwohl das Loslassen der Kinder eine schwierige, fast "horrorhafte" Erfahrung gewesen sei, bezeichnete sie die Veränderung laut People Magazine letztlich als eine Chance für persönliches Wachstum.

Gwyneth war von 2003 bis 2016 mit dem Frontmann der Band Coldplay verheiratet. Sie bekamen 2004 und 2006 ihre Kinder. Nach der Trennung fand Gwyneth erneut ihr Glück und heiratete 2018 den Produzenten Brad Falchuk (53), den sie am Set der Serie "Glee" kennengelernt hat. Auch Brad brachte zwei Kinder aus vorheriger Ehe mit in die Beziehung: Tochter Isabella und Sohn Brody, die nun ebenfalls am College sind. Mit allen vier Kindern aus dem Haus genießen Gwyneth und Brad die neu gewonnene Zweisamkeit. Wie Page Six berichtet, hat das Paar beschlossen, ihr großzügiges Anwesen in Los Angeles zu verkleinern und das Haus, das Gwyneth 2012 erworben hat, für fast 30 Millionen Euro zum Verkauf anzubieten.

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihren Kindern Apple und Moses

Getty Images Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow, 2024

