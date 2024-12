Krasse Veränderung: Rita Ora überrascht mit blondem Vokuhila

Rita Ora (34) war definitiv der Hingucker der diesjährigen British Fashion Awards in London. In einem übergroßen grauen Anzug posierte sie auf dem roten Teppich der Royal Albert Hall und zog vor allem mit ihrer auffälligen Frisur alle Blicke auf sich. Ein stacheliger blondierter Vokuhila thronte auf dem Kopf der Sängerin. Auch die Augenbrauen der "Let You Love Me"-Interpretin waren wasserstoffblond gefärbt und dadurch kaum zu erkennen. Riesige Armreifen und Ringe sowie ein metallischer Lippenstift machten ihren außergewöhnlichen Look perfekt.

Die Reaktionen in den sozialen Medien ließen nicht lange auf sich warten, und die Meinungen gingen weit auseinander. Manche Kritiker auf X spotteten über Ritas "wahnsinniges" Erscheinungsbild und zogen sogar Vergleiche zur Modewelt von Die Tribute von Panem. Doch zwischen all den hämischen Kommentaren verteidigten Fans die mutige Entscheidung der Musikerin. "Rita Ora, du wirst für immer eine Fashion-Ikone sein", schwärmte eine Userin.

Ritas punkige Frisur könnte von Gwen Stefanis (55) Aussehen in den 90er-Jahren inspiriert worden sein, denn die Partnerin von Taika Waititi (49) ist ein Riesenfan der "Hollaback Girl"-Interpretin. "Ich habe es schon immer geliebt, meine Haare zu verändern und zu färben", berichtete die 34-Jährige im Gespräch mit The Standard und fügte hinzu: "Mein größtes Vorbild als Kind war Gwen Stefani, und ich wollte ihr berühmtes blondiertes Haar haben." Rita habe die Musikikone inzwischen auch schon getroffen und sei dabei unglaublich aufgeregt gewesen.

Eric Kowalsky / MEGA Rita Ora, Popstar

Getty Images Gwen Stefani während der Super-Bowl-Halbzeit-Show im Jahr 2003

