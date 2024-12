Schon so groß: Das sind Prinz Georges Haushaltspflichten

Prinz George (11), der zukünftige König von Großbritannien, führt zu Hause ein erstaunlich normales Leben. Gemeinsam mit seinen Geschwistern, Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6), erledigt der elfjährige Royal alltägliche Aufgaben im Familienhaushalt. In ihrem Zuhause, dem Adelaide Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor, legen Prinz William (42) und seine Frau Kate Middleton (42) großen Wert darauf, dass ihre Kinder Verantwortung übernehmen und sich an Haushaltsarbeiten beteiligen.

Seitdem die Familie in das gemütliche Cottage gezogen ist, verzichten sie auf Personal, das rund um die Uhr bereitsteht, und fördern stattdessen die Selbstständigkeit ihrer Kinder. Jedes der Kinder hat spezielle Aufgaben: Während George dafür zuständig ist, den Käfig des Meerschweinchens der Familie zu säubern, hilft Charlotte beim Kochen. Die Royal-Expertin Hilary Fordwich erklärte gegenüber der New York Post: "Kate war immer an Arbeiten im Haushalt gewöhnt. Ihre Eltern waren damit beschäftigt, ihr Unternehmen Party Pieces aufzubauen, das ihre Mutter Carole Middleton (69) gegründet hat." Diese Werte gibt Kate nun an ihre Kinder weiter. Auch Royal-Expertin Katie Nicholl verriet: "Sie erledigen definitiv einfache Aufgaben. Sie sind viel gewöhnlicher, als viele vielleicht denken – die Kinder müssen sogar Hausarbeiten erledigen, um ihr Taschengeld zu verdienen." Sie fügte hinzu: "Es geht darum, dass sie ein normales, glückliches Familienleben und einen gewöhnlichen Lebensstil haben wollen, den sie im Adelaide Cottage wirklich erreichen."

Neben ihren Pflichten kommen Spaß und Freizeit bei den jungen Royals jedoch nicht zu kurz. Nach der Schule verbringen sie gerne Zeit auf dem Trampolin, backen gemeinsam mit ihrer Mutter Kate oder feuern ihre Lieblingsteams bei Sportveranstaltungen an. Die Kinder genießen es, wie andere in ihrem Alter zu spielen und ihre Hobbys zu verfolgen. Das Leben im Adelaide Cottage ermöglicht es ihnen, fernab des öffentlichen Rampenlichts eine glückliche und unbeschwerte Kindheit zu erleben.

https://www.instagram.com/p/Ctn8MqkNqRV/?hl=en&img_index=2 Prinz William mit seinen drei Kindern, Vatertag 2023.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George

