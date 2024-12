So war Georgina Stumpfs erste Nacht zu Hause mit ihrem Baby

Am vergangenen Samstag meldete sich Georgina Stumpf mit süßen Neuigkeiten bei ihren Fans: Die Freundin von Rapper Sido (44) verkündetet die Geburt ihres Babys. Für wenige Tage musste die Beauty noch im Krankenhaus bleiben, am Montag ging es dann aber gemeinsam nach Hause. In ihrer Instagram-Story gibts sie ein kleines Update über die erste Nacht mit dem Neugeborenen zu Hause. "Guten Morgen! Bin komplett in der Baby-Bubble, deswegen wird hier erst mal nicht allzu viel passieren. P.S.: Die erste Nacht zu Hause war unglaublich", schwärmt die Neu-Mama.

Der frisch gebackenen Mama und ihrem Säugling scheint es supergut zu gehen, auf weitere Details warten Fans der Twitch-Streamerin aber noch vergeblich. Bis jetzt verriet Georgina weder den Namen noch das Geschlecht ihres kleinen Wunders. Die Nachricht über die Geburt kam ziemlich überraschend: Nur wenige Stunden nachdem sie noch Eindrücke eines Patchwork-Familien-Dinners unter anderem mit Sidos Ex-Frau Charlotte Würdig (46) geteilt hatte, meldete sie sich in ihrer Instagram-Story aus dem Krankenhaus. Zu einem süßen Foto, auf dem die Hand des Babys ihren Daumen umklammert, schrieb sie: "Und dann warst du da."

Mit der Geburt ihres gemeinsamen Kindes hat Georgina ihrem Liebsten in diesem Jahr wohl ein besonderes Geburtstagsgeschenk gemacht. An dem Tag, an dem die 34-Jährige in den frühen Morgenstunden das Babyglück auf Social Media teilte, feierte der "Schlechtes Vorbild"-Interpret seinen 44. Geburtstag. Für Paul Würdig, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, ist es bereits das fünfte Kind. Seine Freundin, mit der er die Beziehung 2022 öffentlich machte, ist zum ersten Mal Mama geworden.

Instagram / giageorgina Georgina Stumpf im Juli 2024

Revierfoto / ActionPress Sido im Juli 2021 in Oberhausen

