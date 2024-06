So herausfordernd ist Hilary Duffs Leben als Vierfachmama

Hilary Duff (36) gibt ganz offene Einblicke in ihren turbulenten Familienalltag. Erst im Mai durfte die Schauspielerin ihr viertes Kind auf der Welt begrüßen. Mit ihrem Ehemann Matthew Koma ist es der dritte Nachwuchs. Dass das Leben als vierfache Mama aber nicht nur Zuckerschlecken ist, macht die Blondine nun in Storys auf ihrem Instagram-Account deutlich. Auf einem Foto ist sie dabei zu sehen, wie sie dem jüngsten Spross, Townes Meadow Bair, die Brust gibt. "Ich möchte das niemals vergessen und auch nicht die Zeit, die es braucht. Es ist so kompliziert, wenn man so viele andere Kinder hat", schreibt Hilary offen dazu.

Ein weiteres Bild zeigt den Disney-Star erneut mit dem Nesthäkchen. Dieses Mal kommentiert Hilary den Schnappschuss mit: "Ich war sehr müde hier, weil dieser Scheiß hart ist." Auch wenige Stunden später postet die Familienmama eine Story, die deutlich macht, wie sehr Hilary zeitlich eingespannt ist. Diese zeigt ein Selfie von ihr, auf dem sie ein Make-up trägt, welches sie innerhalb von fünf Minuten aufgetragen habe. Es folgt noch ein weiterer Clip, in dem die kleine Townes weint und sich die Seele aus dem Leib schreit. "Es sieht also nicht alles großartig aus... es ist auch viel hiervon", schreibt Hilary dazu.

Trotz der vielen Strapazen könnte Hilary wohl nicht glücklicher über ihr erneutes Mamaglück sein. Nach der Geburt meldete sich die 36-Jährige bei ihren Followern auf Instagram: "Townes Meadow Bair, jetzt wissen wir, warum sie uns so lange hat warten lassen. Sie hat diese Wangen perfektioniert!" Hilary schwärmte weiter: "Wir alle lieben dich, als wärst du schon die ganze Zeit hier gewesen, Schönheit!"

Anzeige Anzeige

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit Tochter Townes im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Hilarys Offenheit? Ich finde das toll! Na ja, mir wäre das zu privat... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de