18 Stunden am Tag: So hart arbeitet Twenty4tim für Karriere

Twenty4tim (24) ist heute aus der Social-Media-Welt nicht mehr wegzudenken. 3,2 Millionen Follower auf Instagram bedeuten aber nicht nur eine Menge Fame, sondern auch ziemlich viel Arbeit. Wie er gegenüber RTL verrät, arbeite der Influencer bis zu 18 Stunden am Tag. Alleine drei Stunden sei er dabei beschäftigt, die täglichen Nachrichten seiner Community zu lesen. Er hat verstanden: Wenn du Reichweite möchtest, musst du etwas dafür tun. Sein Erfolgsrezept? Tim teilt beinahe seinen kompletten Alltag mit seinen Fans. Selbst sensible Momente, wie Eindrücke kurz nach seiner vergangenen Brustoperation, sind für den Realitystar keine Tabuthemen.

Die Menschen lieben Tims Content. Doch das war nicht immer so: Schon seit 2014 hat er alles daran gesetzt, sich im Netz einen Namen zu machen. Nach vielen Jahren zahlte sich seine Beharrlichkeit aus. "Ich habe 2020 die Chance ergriffen, als alle am Handy waren, und habe einfach gepostet", erzählt der 24-Jährige und fügt hinzu: "Ich hatte Tage, an denen ich 100 Videos am Tag gemacht habe." Aber nicht nur wegen seiner ständigen Online-Präsenz, sondern auch wegen seiner persönlichen Geschichte habe Tim eine besonders enge Bindung zu seinen Fans. "Wenn man früh erfährt, dass man nicht dazugehört, dass man anders ist, dass man weniger Mainstream ist, dann hat man vielleicht dieses Bedürfnis, das auszugleichen", erklärt er sich dieses Phänomen.

Inzwischen ist Tim nicht mehr nur ein bekannter Internet-Star. Mit seiner Teilnahme am diesjährigen Dschungelcamp schaffte er den Sprung ins Reality-TV. Auch seine Musikproduktionen, unter anderem mit Pop-Titan Dieter Bohlen (70), feierten riesige Erfolge. Neben seinem erfolgreichen Content sorgte der YouTuber aber auch schon mit seinem Liebesleben für einige Schlagzeilen. Vor allem aus seinem Flirt mit Kim Virginia wurden viele seiner Fans nicht so wirklich schlau.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im November 2024

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Influencer

