Twenty4tim will Aufnahmen von seiner Brustoperation teilen

Vor wenigen Wochen ließ Twenty4tim (24) einen großen Eingriff über sich ergehen: Der Webstar hat sich einer Fettabsaugung und Straffung per Laser unterzogen, um seinen Oberkörper weniger feminin aussehen zu lassen. Denn der Influencer leidet an einer Gynäkomastie, also an vergrößerten Brustdrüsen. Mit der Diagnose und dem Prozess der kosmetischen Operation geht er sehr offen um. Wie er bei der Bambi-Verleihung gegenüber RTL erklärt, fühle er sich als Vorbild und wolle seine Follower darüber aufklären. Er hat den Eingriff sogar komplett mitgefilmt, wie er weiter verrät – allerdings kann er die Aufnahmen wahrscheinlich ohne Triggerwarnung nicht einfach so ins Netz stellen. "Sie sind ein wenig heftig geworden", gesteht er.

Nach dem Eingriff hatte Tim mit großen Schmerzen zu kämpfen. Wie er im Interview weiter erzählt, zweifelte er die ersten beiden Tage nach der OP extrem an seiner Entscheidung. Noch dazu muss er die kommenden Wochen ein Korsett tragen, das den Brustkorb zusammenhält. Keine schönen Erfahrungen. Aber bereuen tut er es nicht. "Ich würde es noch mal machen, weil es einfach ein persönlicher Trigger von mir war und auch mit Mobbing verbunden war in der Schule", gesteht der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat. Früher musste er sich aufgrund seines Körpers öfter gehässige Kommentare anhören, die ihn zutiefst verletzt hatten. "Und deswegen habe ich die Operation gemacht und bin eigentlich auch ganz happy", beteuert er nun.

Der große medizinische Eingriff ist allerdings nicht die einzige Transformation, die Tim in den vergangenen Tagen gemacht hat. Vor den "Bambi"-Preisverleihungen begab sich der Webstar noch in den Salon und machte eine richtige Typveränderung durch. Seine raspelkurzen Haare ließ er sich platinblond bleichen – eine seiner Augenbrauen ziert jetzt ein sogenannter Eyebrow-Cut. Bei den Fans kommt sein neues Bad-Boy-Image extrem gut an. "Du siehst einfach immer sexy aus und der Eyebrow Cut ist einfach mal der Hammer. Steht dir", schwärmten sie unter dem Beitrag auf Instagram.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im Mai 2024

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim, Influencer

