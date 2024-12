Angelina Jolie zeigt neues Vogeltattoo auf dem Red Carpet

Angelina Jolie (49) hat bei den 34th Annual Gotham Film Awards in New York City ein neues Tattoo enthüllt. Am Montagabend erschien die Schauspielerin im Cipriani Wall Street und präsentierte eine kleine schwarze Vogeltätowierung auf ihrem Arm. Der neue Körperschmuck befindet sich oberhalb der Tattoos mit den Koordinaten der Geburtsorte ihrer sechs Kinder. Auf dem roten Teppich glänzte der Hollywoodstar in einem ärmellosen schwarzen Kleid sowie Plateauschuhen und zog nicht nur aufgrund des neuen Tattoos sämtliche Blicke auf sich.

Die Tätowierung zeigt einen Vogel, der mit zurückgelegten Flügeln nach unten fliegt. Interessanterweise trägt Angelina bereits ein ähnliches Motiv auf ihrer Brust – hier fliegt der Vogel allerdings nach oben. Im Juni hatte sie das Vogeltattoo auf ihrer Brust bei den Tony Awards vorgestellt und verraten, dass einige ihrer Kinder das gleiche Motiv an unterschiedlichen Stellen tragen. "Es gibt einen Vogel, den ich mit einigen meiner Kinder teile und der für uns sehr persönlich ist", merkte Angelina gegenüber CR Fashion Book an.

Angelina ist bekannt für ihre Leidenschaft zu Tattoos, die für sie oft eine tiefere Bedeutung haben. Nicht nur die Liebe zu ihren Kindern steht dabei häufig im Vordergrund, sondern auch die zu ihren Partnern. Früher hatte die "Maria"-Darstellerin den Namen ihres Ex-Mannes Billy Bob Thornton (69) auf ihrer Haut getragen. Diesen ließ sie aber mit den Geburtsort-Koordinaten ihrer Kinder und ihres neuen Ehemanns Brad Pitt (60) überstechen. Nachdem sich Brad und Angelina getrennt hatten, ließ sie das Tattoo jedoch direkt wieder entfernen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie und Billy Bob Thornton, 2000

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige