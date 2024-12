Das bedeutet Marc Terenzis riesiges Tattoo auf dem Rücken

Marc Terenzi (46) enthüllt ein bislang verborgenes Geheimnis: Seit 2018 hat der Ex von Sarah Connor (44) ein riesiges Tattoo auf dem Rücken. In einer 19-stündigen Sitzung ließ er sich einen Baum ohne Wurzeln stechen. Doch welche Bedeutung steckt dahinter? Im Bild-Interview erklärt Marc: "Es ist mein Baum meines Lebens. Der Baum hat viele Äste, die in alle Richtungen gehen. Wie das verrückte, chaotische Leben, das ich geführt habe. Manche gehen nach oben, und andere nach unten." Noch sei das Motiv nicht vollständig – genauso wenig wie er selbst: "Dem Baum fehlen noch die Wurzeln, da ich noch keinen Platz gefunden habe, um mein Leben zu erden und meinen inneren Frieden zu finden."

Momentan befindet sich Marc in einem Bootcamp in der Türkei, um sein Leben zu ordnen. "Die Reise, auf der ich mich jetzt befinde, besteht darin, die Wurzeln zu finden. Das Tattoo wird fertig sein, wenn mir das gelungen ist", erklärt er der Zeitung und fügt hinzu: "Ich werde die Wurzeln ein wenig weiter meinen Rücken hinunter und an den Seiten meiner Beine entlang wachsen lassen. Ich weiß, dass ich starke, robuste Wurzeln als Basis für mein Leben brauche."

In das Tattoo ließ er auch seine geliebte Mutter Antoinette einfließen, die 2017 starb. "Meine Mutter ist als weiblicher Schatten, der neben dem Baum steht, verewigt. Sieht wunderschön aus, wie sie auch als Mensch war", erinnert sich der 46-Jährige und erklärt auch gleich die Bedeutung dahinter: "Sie stand an meiner Seite, als ich ein Kind war. Viele verstanden mich nicht, da ich unter ADHS litt. Sie steht jetzt immer noch neben dem Baum." Der Tod seiner Mutter sei der Anfang seiner Abwärtsspirale gewesen, vermutet Marc.

