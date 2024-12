Königin Camilla sagt weiteren Termin wegen Krankheit ab

Königin Camilla (77) musste im November aufgrund einer Atemwegsinfektion bereits einige Termine absagen. Doch die Sorgen um ihre Gesundheit reißen einfach nicht ab. Jetzt sagt die Frau von König Charles III. (76) laut einem Bericht von The Sun die nächste royale Verpflichtung ab. Camilla wird am Dienstag nicht wie zuvor geplant bei der feierlichen Begrüßung und der Kutschfahrt im Rahmen eines Staatsbesuchs teilnehmen. Sie habe immer noch mit den Nachwirkungen einer Virusinfektion zu kämpfen.

Allerdings will Camilla den Besuch des Emir von Katar und dessen Frau nicht gänzlich verpassen. Laut des Berichts plane die 77-Jährige, bei einem gemeinsamen Mittagessen dabei sein zu können. Ebenso wolle sie am Staatsbankett, das am Abend geplant ist, teilnehmen und dort für ein Gruppenfoto posieren. Wie es ihr gesundheitlich genau geht, ist allerdings nicht bekannt.

Camilla ist nicht das einzige Sorgenkind in der britischen Königsfamilie. Charles und Prinzessin Kate (42) hatten in den vergangenen Monaten mit einer Krebserkrankung zu kämpfen. Und auch Sarah Ferguson (65) – die Ex-Frau von Prinz Andrew (64) – machte publik, dass sie nach einer Brustkrebserkrankung an Hautkrebs erkrankt ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

RR2/ZOB/Ross Robinson / WENN/Newscom/The Mega Agency Prinzessin Kate, November 2006

Anzeige Anzeige