Cringe? Brigitte Macron versuchte Camillas Hand zu halten!

Dieser Moment hat wohl alle Beteiligten fragend zurückgelassen! Königin Camilla (76) ist gemeinsam mit ihrem Gatten König Charles III. (75) nach Frankreich gereist, um dort gemeinsam mit hochrangigen Vertretern des französischen Volks des D-Day zu gedenken. Gemeinsam mit Brigitte Macron (71), der First Lady Frankreichs, hatte Camilla im Rahmen der Veranstaltung Gedenkkränze an das "British Normandy Memorial" in Ver-sur-Mer niedergelegt. Wie ein Video, das unter anderem Daily Mail vorlag, zeigte, kam es dabei zu einem merkwürdigen Moment zwischen den Damen. Nachdem sie die Kränze abgelegt hatten, versuchte Brigitte die Hand ihrer Begleiterin zu ergreifen – vergeblich! Camilla erwiderte die Geste nicht und schien lediglich sichtlich irritiert zu sein.

Als Brigitte bemerkte, dass die Geste ins Leere laufen würde, zog sie ihre Hand nur peinlich berührt wieder zurück. Was genau die Frau von Emmanuel Macron (46) mit der Aktion bezwecken wollte, ist nicht klar. Denkbar wäre, dass sie damit eine symbolische Geste der Freundschaft darstellen wollte. Camillas Reaktion nach zu urteilen, schien das versuchte Händchenhalten der beiden Frauen zumindest nicht abgesprochen gewesen zu sein.

Die Reise des britischen Königspaares kennzeichnet die erste Auslandsreise des Regenten seit seiner Krebsdiagnose vor rund vier Monaten. Nachdem der Monarch seine Anhänger bereits Anfang des Jahres aufgrund eines Eingriffs an der Prostata in Sorge versetzt hatte, kam nur wenige Wochen später die erschreckende Diagnose. In der Mitteilung des Palastes hieß es damals: "Während der kürzlichen Krankenhausbehandlung des Königs wegen einer gutartigen Prostatavergrößerung wurde ein anderes Problem festgestellt, das Anlass zu Sorge gibt."

Getty Images Brigitte Macron und Königin Camilla im Juni 2024

Getty Images König Charles und Königin Camilla bei der Gedenkfeier zum D-Day in Frankreich, 2024

