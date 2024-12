Gericht lässt Strafverfolgung von Liam Paynes Ex-Manager zu

Liam Payne (✝31) ist vor etwa zwei Monaten in Buenos Aires, Argentinien, auf tragische Weise ums Leben gekommen. Der Sänger stürzte aus dem dritten Stock eines Hotels, und die argentinischen Behörden untersuchen nun die Umstände seines Todes. Eine zentrale Figur dabei spielt Roger Nores, Unternehmer, Freund und Ex-Manager von Liam, der bis kurz vor dem Unglück bei ihm war. Wie TMZ berichtet, hat das Gericht nun weiteren Ermittlungen gegen Roger den Weg geebnet. Dessen Anwalt hatte zuvor erfolglos versucht, die Untersuchungen auf Buenos Aires zu beschränken, doch nun dürfen landesweit Strafverfolger tätig werden.

Die Ermittlungen gegen Roger konzentrieren sich auf Vorwürfe, die "Vernachlässigung einer Person mit anschließender Todesfolge" betreffen. Zudem wird vermutet, dass er in die "Lieferung und Vermittlung von Betäubungsmitteln" verstrickt ist. Laut Quellen hat Liam am Tag seines Todes stark getrunken und Drogen konsumiert, was zu seinem fatalen Sturz führte. Hotelangestellte sollen den Sänger in sein Zimmer gebracht haben, bevor er wenige Minuten später vom Balkon des dritten Stocks fiel. Dies steht jedoch im Widerspruch zu Rogers Aussagen. Als er sich nur rund eine Stunde vor dem tödlichen Sturz von dem Sänger verabschiedete, war Liam laut ihm in einem guten Zustand.

Die schweren Anschuldigungen, die gegen ihn im Raum stehen, leugnet Roger bislang vehement. Seiner Meinung nach hat er den Sänger zu keinem Zeitpunkt vernachlässigt. "Ich habe Liam nie im Stich gelassen. Ich war an diesem Tag dreimal in seinem Hotel und verließ es 40 Minuten, bevor es passierte", erklärte der Argentinier gegenüber Daily Mail und fügte fassungslos hinzu: "Ich hätte mir nie vorstellen können, dass so etwas passieren würde."

twoeyephotos/MEGA Liam Payne im Dezember 2018

Getty Images Liam Payne im Oktober 2018

