Mit diesem Kumpel verbrachte Liam Payne die letzten Stunden

Liam Payne (✝31) verstarb Mitte Oktober in Buenos Aires. Vor seinem Tod traf sich der Sänger dort mehrfach mit seinem Freund Rogelio Nores, genannt Roger. Auch am Tag des tragischen Unfalls hatten die beiden Kontakt. Gegenüber Daily Mail berichtet der Argentinier: "Ich habe Liam nie im Stich gelassen. Ich war an diesem Tag dreimal in seinem Hotel und verließ es 40 Minuten, bevor es passierte." Zu diesem Zeitpunkt seien noch mehrere Bekannte bei dem "Strip That Down"-Interpreten gewesen und hätten mit ihm gescherzt. "Ich hätte mir nie vorstellen können, dass so etwas passieren würde", trauert der Unternehmer.

Wegen seiner engen Verbindung zu Liam wurde Roger von vielen Fans ins Visier genommen. Im Gespräch mit der Zeitung leugnet er allerdings, unter den drei Verdächtigen zu sein, die von der Polizei festgenommen wurden. "Ich habe am 17. Oktober als Zeuge bei der Staatsanwaltschaft ausgesagt und seitdem mit keinem Polizisten oder Staatsanwalt mehr gesprochen", beteuert der Geschäftsführer von StoneWay Capital und ergänzt aufrichtig: "Diese Tragödie bricht mir wirklich das Herz, und ich vermisse meinen Freund jeden Tag."

Während die genauen Umstände von Liams Tod noch geklärt werden müssen, bereiten sich die Liebsten des One Direction-Stars auf die Beisetzung ihres Angehörigen vor. Ein Insider machte gegenüber Mirror deutlich: "Seine Familie möchte seinen Abschied unauffällig […] gestalten, denn das hätte sich Liam gewünscht, da er so bodenständig war. Aber es wird eine Reihe von Tributliedern einiger sehr großer Acts geben, denn er liebte es bis zum Schluss, zu singen und Musik zu machen." Das genaue Datum der Trauerfeier soll schon feststehen, allerdings ist es noch nicht öffentlich bekannt.

Anzeige Anzeige

Will / MEGA Liam Payne, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Gedenkstätte für Liam Payne in Wolverhampton