Nach Toiletten-Vorfall: Courtney Stodden ist wieder verlobt!

Erst vor wenigen Tagen sorgte Courtney Stodden (29) mit einem spektakulären Video für Aufsehen: Das Model spülte den Verlobungsring, den es von seinem Ex erhalten hatte, die Toilette runter. Kurz darauf versuchte wohl ein anderer Mann sein Glück bei Courtney: Wie TMZ von einer nahestehenden Quelle erfahren hat, soll die TV-Bekanntheit erneut verlobt sein. Die Frage aller Fragen soll ihr Partner Jared Safier der Celebrity Big Brother-Bekanntheit im Beverly Wilshire Hotel gestellt haben – dem Hotel, das durch den Film "Pretty Woman" große Berühmtheit erlangt hat.

Den fetten Klunker soll Jared ihr zwar bereits in der Lobby überreicht haben – den Kniefall sparte er sich Freunden des Paares zufolge aber für einen zweisamen Moment in ihrem Haus in Brentwood auf. Das Schmuckstück soll sich Courtney bereits im Februar selbst ausgesucht haben: Wie die Informanten weiter berichten, sollen Courtney und ihr Liebster nämlich während einer Oscar-Party an den in der Lobby ausgestellten Diamanten vorbeigeschlendert sein – dort habe sie den Ring entdeckt, mit dem Jared später um ihre Hand anhielt.

Erst vor rund einer Woche schimpfte die TV-Bekanntheit noch über einen anderen Diamantring: In einem Video, das TMZ vorlag, erklärte sie: "Ich mache ein bisschen Frühjahrsputz." Daraufhin nahm sie den funkelnden Klunker, den ihr Ex Chris Sheng ihr zur Verlobung geschenkt hatte, aus der Schatulle und spülte ihn die Toilette herunter. "Ich schätze, Diamanten sind doch nicht immer die besten Freunde eines Mädchens", erklärte sie damals.

Instagram / courtneyastodden Social-Media-Star Courtney Stodden

Instagram / courtneyastodden Courtney Stodden mit ihrem Verlobungsring, Mai 2021

