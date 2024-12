Ist David Beckhams Wunsch vom Ritterschlag zum Greifen nahe?

David Beckham (49) hat seit langem einen großen Traum: Er möchte unbedingt zum Ritter geschlagen werden. Könnte ihm König Charles III. (76) diesen Wunsch jetzt etwa erfüllen? Zumindest sah es am Dienstagabend ganz danach aus, als der Ex-Fußballprofi plötzlich gemeinsam mit Ehefrau Victoria Beckham (50) beim Staatsbankett im Buckingham Palace erschien. Die beiden Superstars waren bei dem royalen Event vorab nicht angekündigt und sorgten mächtig für Aufsehen. Vor allem das strahlende Grinsen des Briten ließ daraufhin die Gerüchteküche um einen möglichen Ritterschlag brodeln.

David wurde schon 2003 von Charles' Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) eine große Ehre zuteil: Die verstorbene Königin zeichnete ihn damals mit dem britischen Verdienstorden für seine Erfolge auf dem Fußballplatz aus. 2005 wurde er außerdem zum UNICEF-Botschafter erklärt, trotzdem bekam er noch nicht den Titel "Sir". Ein Star, der diesen Titel seit 2016 trägt, ist Sänger Rod Stewart (79). Er ist sich sicher, dass es nicht mehr lange dauern werde, bis Davids großer Wunsch endlich in Erfüllung geht. "Ich fühle mich sehr geehrte, ein Ritter zu sein. Und David? Deiner kommt bald", behauptete der Musiker laut Daily Mail schon 2022.

Ob und wann Davids Ritterschlag kommen wird, bleibt abzuwarten. Dafür darf sich der Familienvater aber über eine andere, ganz besondere Auszeichnung freuen. Medienberichten zufolge bekommt der 49-Jährige endlich einen eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame in Los Angeles. Jährlich werden nur etwa 20 Stars in verschiedenen Kategorien auserkoren, denen diese Ehre zuteilwird.

Getty Images Victoria und David Beckham, Dezember 2024

Getty Images Queen Elizabeth II. und David Beckham, Juni 2016

