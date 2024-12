Kim Kardashian posiert in abgefahrenem Look auf einem Bike

Kim Kardashian (44) hat mit einem gewagten Outfit mal wieder alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen: Die Reality-TV-Ikone veröffentlichte einige heiße Fotos auf Instagram, die sie bei einer nächtlichen Fahrradtour zeigen. Für die Spritztour schmiss sich Kim in einen durchsichtigen weißen Body im String-Stil, den sie mit weißen Pumps, einem Helm, Handschuhen und einer weißen Skimaske kombinierte. "Genieß die Fahrt", kommentierte die vierfache Mutter die pikante Bilderreihe.

Die provokanten Bilder sorgten unter ihren Followern für gemischte Reaktionen. Während viele ihre Kühnheit und ihren Stil bewunderten, zeigten sich einige skeptisch. Ein Nutzer äußerte Zweifel an Kims Fähigkeiten im Radfahren und fragte sich, ob sie tatsächlich wisse, wie man Fahrrad fährt. "Kim, das ist nicht das, was die Leute tragen, wenn sie fahren", warf eine weitere Userin skeptisch ein. Ein anderer Nutzer kommentierte schlicht: "Fahr vorsichtig." Bereits zuvor hatte Kim am Montag ähnliche Fotos veröffentlicht, auf denen sie eine weiße Skimaske mit einem kurzen Top und tief sitzenden Bikinihöschen kombinierte.

Erst Ende November polarisierte Kim in den sozialen Medien: Nur wenige Tage nachdem sie ihren neuen Roboter-Freund auf X vorgestellt hatte, veröffentlichte sie eine Fotoreihe mit einem humanoiden Roboter, der unter anderem ihre Hand hielt. Viele X-Nutzer kritisierten die The Kardashians-Bekanntheit für den Post. "Sorry, Kim, du kannst dieses seltsame Verhalten nicht normalisieren – wir wollen das nicht!", schimpfte ein User.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Dezember 2024

Instagram / kimkardashian Ein humanoider Roboter und Kim Kardashian, November 2024

