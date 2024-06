Erste Liebe? Foto zeigt Suri Cruise beim Knutschen mit Date

Nachdem Suri Cruise (18) Hand in Hand mit ihrem Prom-Date Toby Cohen gesichtet worden war, lässt die Teenagerin jetzt erneut gewaltig die Gerüchteküche brodeln! Auf aktuellen Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist die Tochter von Katie Holmes (45) wieder mit ihrem Abschlussballbegleiter abgelichtet worden – und zwar beim Knutschen! Der Beau legt liebevoll seine Hände um die Jugendliche, sie hat die Arme um seinen Hals geschlungen und gibt ihm einen liebevollen Kuss.

Bei dem Date auf dem Abschlussball handelte es sich dementsprechend nicht um eine einmalige Sache. Ob die beiden ein Paar sind, ist nicht bekannt. Zumindest ist es das erste Mal, dass Suri öffentlich mit einem Partner gesehen wurde. Bald könnte die Romanze der beiden jedoch auf die Probe gestellt werden, denn Suri wird mit ihrem Studium an der Carnegie Mellon University anfangen. Ab diesem Zeitpunkt wird sie rund 900 Kilometer entfernt von New York leben.

Was Katie wohl zu dem Kusspartner der 18-Jährigen sagt? Seit der Trennung von Tom Cruise (61) versucht die Schauspielerin, ihre Tochter aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. In einem Interview mit Glamour verriet die 45-Jährige ehrlich: "Was für mich bei meiner Tochter wichtig ist, weil sie in jungen Jahren so stark in der Öffentlichkeit stand, ist, dass ich sie beschützen möchte."

Elder Ordonez / SplashNews.com / ActionPress Suri Cruise, Tochter von Tom Cruise und Katie Holmes

Getty Images Katie Holmes und Suri Cruise im Juni 2021

