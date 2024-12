Luna Schweiger feiert Modeldebüt in chinesischem Modemagazin

Luna Schweiger (27) startet als Model durch! Die Tochter des deutschen Schauspielers Til Schweiger (60) und des US-amerikanischen Models Dana Schweiger (56) stand für die chinesische Ausgabe des Modemagazins Elle vor der Kamera. Wie auf diesen Fotos der Zeitschrift zu sehen ist, posierte die "Kokowääh"-Darstellerin im Schloss Lieser in extravaganten Kleidern. Neben einer kurzen Robe in Schwarz trug die Schauspielerin beispielsweise auch ein Dress in leuchtendem Blau und eins in schillerndem Türkis.

Ihre Mutter Dana könnte nicht stolzer sein! Im Interview mit Bild schwärmte das frühere Model in den höchsten Tönen von ihrem Nachwuchs. "Es macht mich unglaublich stolz, zu sehen, wie Luna ihren eigenen Weg geht. Es ist schön, dass sie einige Erfahrungen in meiner Branche sammelt", betont die 56-Jährige und fügt hinzu: "Sie hat eine starke Ausstrahlung und ein Talent, das vor der Kamera zur Geltung kommt."

Und wie sieht es bei Luna aus – kann sie sich vorstellen, neben der Schauspielerei in Zukunft auch mehr zu modeln? "Modeln macht mir natürlich viel Spaß, mal sehen, was noch auf mich zukommt!", deutet sie an. Dabei ist ihre Mutter ihr großes Vorbild. Luna erklärt: "Aber Mama hat die Messlatte schon ziemlich hochgelegt. Meine Mutter ist für mich eine echte Mode-Ikone, von der ich mir viel abgeschaut habe." Im Sommer äußerte Luna allerdings auch schon mal den Wunsch, als Moderatorin durchstarten zu wollen.

Action Press / Timm, Michael Dana und Luna Schweiger bei der Launch-Party GALA in Berlin

Getty Images Luna Schweiger, Schauspielerin

