Niedliches Duo: Bradley Cooper und Lea laufen durch New York

Bei Ausflügen mit seiner Tochter Lea (7) zeigt Bradley Cooper (49) regelmäßig, wie sehr er in das Leben seines Kindes involviert ist. Am Dienstag machte das Papa-Tochter-Duo, warm in Winterklamotten eingepackt, einen Spaziergang in New York City. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie Bradley sein kleines Mädchen an der Hand hält, um sie durch die Stadt zu geleiten. Die beiden teilten sich außerdem einen niedlichen Moment, als der "Hangover"-Star Lea unters Kinn fasste, woraufhin diese kicherte.

Der 49-Jährige trug dabei ein lässiges Outfit aus einer grauen, zugeknöpften Jacke und Jeans derselben Farbe, die er mit einer blauen Mütze sowie einer dunklen Pilotenbrille kombinierte. Lea verließ in einem ebenso bequemen Look das Haus: Die Siebenjährige spazierte in einer lockeren grauen Jogginghose und einer rosa Pufferjacke durch die Straßen. Ihren Kopf wärmte sie mit einer schwarzen Mütze der Philadelphia Eagles, dem Lieblings-Footballteam ihres aus Pennsylvania stammenden Vaters.

Der "A Star is Born"-Schauspieler teilt sich seine Tochter mit dem Supermodel Irina Shayk (38). Die beiden waren von 2015 bis 2019 zusammen und erziehen Lea auch nach ihrer Trennung als Team. Gegenüber Highsnobiety schwärmte Irina von dem guten Verhältnis zwischen ihrem Kind und dem "Shallow"-Sänger und bezeichnete ihn als einen sehr involvierten Vater, der ohne eine Nanny auskomme. Das Ex-Paar soll sich sogar so gut verstehen, dass die gebürtige Russin Bradley seiner neuen Freundin Gigi Hadid (29) vorgestellt habe, mit der er seit Oktober 2023 zusammen ist. Da Gigi Mutter der vierjährigen Tochter Khai Malik (4) ist, fühlten sie und Bradley sich anfangs angeblich durch ihre Erfahrung als Eltern verbunden.

Getty Images Lea de Seine Shayk Cooper, Bradley Cooper und Irina Shayks Tochter

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper, Mai 2018

