Prinz William und Harry ehren Diana-Award-Gewinner getrennt

Prinz William (42) und Prinz Harry (40) haben sich wieder einmal getrennt gemeldet, um den diesjährigen Preisträgern des Diana Awards zu gratulieren, wie Mirror berichtet. Diese Auszeichnung wird jährlich im Gedenken an ihre verstorbene Mutter verliehen. William schickte am Mittwoch einen Brief, in dem er die "außergewöhnlichen" Gewinner für ihre "Freundlichkeit und ihr Mitgefühl" lobte. Parallel dazu hat Harry eine Videobotschaft aufgenommen, die während der virtuellen Preisverleihung am Donnerstag gezeigt wird. In dieser würdigt er ebenfalls die inspirierenden jungen Menschen und ihre Bemühungen, positive Veränderungen in der Welt zu bewirken.

Die Diana Awards, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiern, ehren 200 junge Menschen aus 45 Ländern für ihre sozialen und humanitären Bemühungen. In seinem Brief an die Preisträger drückte William seine Bewunderung für die jungen Menschen aus, die trotz Hindernissen Barrieren überwinden, um Gutes zu bewirken. Er schrieb laut dem Newsportal: "In dieser besonderen Zeit kann sich die Welt unsicher und fremd anfühlen, und ich weiß, dass viele von Ihnen hart arbeiten mussten, um positive Veränderungen herbeizuführen." Harry wird in seiner Videobotschaft darauf eingehen, wie der Blick seiner Mutter auf die Welt ihn weiterhin inspiriert: "Der Glaube meiner Mutter an die Kraft junger Menschen, positive Veränderungen zu bewirken, inspiriert mich weiterhin."

Dass Harry und William die Gewinner getrennt ehren, ist nicht verwunderlich, denn schon seit einigen Jahren herrscht zwischen den Brüdern Eiszeit. Nachdem Harry und seine Frau Herzogin Meghan (43) im Jahr 2020 ihre royalen Pflichten niedergelegt hatten und nach Kalifornien gezogen waren, entstand eine Kluft zwischen den Brüdern. Die Veröffentlichung von Harrys Memoiren "Reserve" sorgte für zusätzliche Spannungen innerhalb der königlichen Familie. Nicht einmal zum Weihnachtsfest raufen sich die britischen Royals zusammen. Wie ein Insider kürzlich gegenüber People verriet, haben Harry und Meghan keine Einladung zu den königlichen Weihnachtsfeierlichkeiten in Sandringham erhalten.

Getty Images Prinz William, britischer Royal

Getty Images Prinz Harry, britisches Königshaus

