Prinzessin Anne legt einen ungewohnten Glamour-Auftritt hin

So sieht man Prinzessin Anne (74) eher selten. Am gestrigen Dienstagabend gab ihr Bruder, König Charles III. (76), zu Ehren des Emirs von Katar im Buckingham Palace ein Staatsbankett. Dazu warfen sich alle elegant in Schale, so auch Anne. Sie glänzte in einer cremefarbenen Robe, die helle Blumen zierten. Dazu trug sie eine blaue Schärpe und beige Handschuhe. Eine funkelnde Tiara, eine Kristallkette und die passenden Ohrringe rundeten das Ganze ab. Mit dem Look bewies Anne, dass sie auch in einem Glamour-Look toll aussehen kann – dabei ist sie eigentlich für entspanntere Looks bekannt.

Anne setzt bei öffentlichen Terminen für gewöhnlich auf Lässigkeit. So erschien sie beispielsweise bei einem Besuch der Familienfirma Harrison Spinks in Leeds, die Betten herstellt, in einem coolen Trenchcoat. Darunter trug sie ein Tweed-Kostüm und rundete das Outfit mit einem farblich passenden Schal ab, den ihr Bruder Charles ihr geschenkt hatte. Eine Sache fehlte während des Auftritts Ende Oktober aber: eine von Annes heißgeliebten Sonnenbrillen. Für diese hat die 74-Jährige bekanntermaßen ein echtes Faible.

Anne tritt in der britischen Königsfamilie normalerweise weniger in Erscheinung und hält sich mehr im Hintergrund. Die einzige Tochter der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) glänzt jedoch mit sehr viel Fleiß. In den vergangenen Jahren galt Anne als fleißigste Blaublüterin. Lediglich im vergangenen Jahr war es ihr Bruder Charles, der mit 4.854 Terminen am härtesten arbeitete. Anne belegte aber mit 4.693 Verpflichtungen über das gesamte Jahr verteilt den zweiten Platz. Die Mutter von Zara Tindall (43) und Peter Phillips (47) betreut schätzungsweise über 500 bis 600 Hilfsorganisationen, wie beispielsweise Save the Children.

Getty Images Prinzessin Anne, König Charles und Königin Camilla mit ihren Gästen aus Katar, Dezember 2024

Getty Images Prinzessin Anne im Juni 2009 in Ascot, England

