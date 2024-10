So lässig ist Prinzessin Anne bei Royal-Termin unterwegs

Prinzessin Anne (74) hat am Mittwoch die Familienfirma Harrison Spinks in Leeds besucht und ihr den King's Award for Sustainable Development überreicht. Bei ihrem Besuch erhielt die 74-Jährige einen exklusiven Einblick in die nachhaltigen Produktionsabläufe des traditionsreichen Bettenherstellers. Wie jetzt Fotos, die Hello! vorliegen, zeigen, besuchte Anne gemeinsam mit dem Lord-Lieutenant von West Yorkshire, Ed Anderson, sowohl die firmeneigene Farm als auch die Produktionsstätten in der Stadt. Gekleidet in einen klassischen Trenchcoat über einem Tweed-Kostüm und geschmückt mit einem Schal von Highgrove House, einem Geschenk ihres Bruders König Charles (75), zeigte sie sich stilbewusst und heimatverbunden.

Der Tag begann für Anne auf dem Bauernhof von Harrison Spinks, wo sie mehr über die nachhaltige Landwirtschaft des Unternehmens erfuhr. Auf der Farm lernte sie die preisgekrönten Wensleydale-Schafe kennen und informierte sich über den Anbau von Hanf und Flachs, die für die Herstellung luxuriöser Matratzenfüllungen verwendet werden. Während der Besichtigung der Produktionsstätte legte Anne ihren Trenchcoat ab und tauschte den Wollschal gegen ein anderes modisches Accessoire. Sie verfolgte aufmerksam die handwerklichen Fertigkeiten der Mitarbeiter, darunter das traditionelle Handseitensteppen, Kantenvernähen und Polstern – Techniken, die das Unternehmen seit 180 Jahren pflegt. Der Vorsitzende von Harrison Spinks, Simon Spinks, äußerte seine Freude über den hohen Besuch: "Es ist uns eine große Ehre, Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Anne bei uns willkommen zu heißen und von ihr den King's Award für nachhaltige Entwicklung überreicht zu bekommen."

Abseits der königlichen Pflichten schätzt Anne besonders die enge Beziehung zu ihrer Familie. Die gute Verbindung zu ihrem Bruder Charles, dem König des Vereinigten Königreichs, wird durch kleine Gesten, wie den Schal aus dem Hause Highgrove, verdeutlicht. Die Prinzessin ist bekannt für ihr bodenständiges Auftreten und ihr Engagement für wohltätige Zwecke sowie umweltfreundliche Projekte. Sie führt ein zurückgezogenes Leben mit ihrem Ehemann auf ihrem Anwesen in Gatcombe Park. Trotz ihrer königlichen Verpflichtungen schafft sie es stets, ihre Rolle als Mutter und Ehefrau mit ihren offiziellen Aufgaben in Einklang zu bringen, was ihr innerhalb der königlichen Familie viel Anerkennung bringt.

Getty Images Prinzessin Anne, 2022

Getty Images König Charles und Prinzessin Anne

