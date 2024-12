Sarah-Jane Wollny hadert: Gibt sie ihre Beziehung nun auf?

Für Sarah-Jane Wollny (26) läuft es bei Temptation Island V.I.P. wohl nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatte. Die Bilder, die sie beim vergangenen Einzellagerfeuer von ihrem Freund Tinush Nasri zu sehen bekommen hat, bereiten der Reality-TV-Bekanntheit große Sorgen. "Junge, der hat in den Videos so viele Grenzen überschritten", wettert sie getroffen und fügt überzeugt hinzu: "Was soll ich noch hier? Ich habe alles verloren, was ich verlieren konnte." Die Blondine empfindet das Experiment auf der Insel der Verführung nur noch als "eine einzige Qual". Neben den Sorgen hat sich ein reines Gefühlschaos ergeben – Sarah-Jane scheint nicht mehr zu wissen, wie sie all das einordnen soll. "Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die Beziehung nicht schon aufgegeben habe", betont sie unsicher. Sie wisse nur einfach nicht, ob sie mit einer Handlung "bis zum finalen Lagerfeuer warten soll oder eben nicht."

Seit knapp vier Jahren gehen die Tochter von Silvia Wollny (59) und Tinush gemeinsam durchs Leben – doch bei "Temptation Island V.I.P." lässt sie verlauten, ihn gar nicht wiederzuerkennen. Da ihm Verführerin Lisa offenbar sehr gefällt, könne sie sich vorstellen, dass es bei ihm sogar zu einem Kuss kommen könnte. Sie verstehe nur nicht, warum er ihr all das Leid antut. "Ich finde das unmenschlich. Wenn du Interesse an einer Person hast, die du ein paar Tage kennst und sie gegen deine fast vierjährige feste Partnerin austauschen willst, dann zieh einen Schlussstrich und lerne sie draußen kennen, aber erspare mir doch diesen Herzschmerz", meint Sarah-Jane. Eine Nacht drüber geschlafen, scheint die 26-Jährige aber doch ein wenig optimistischer. Wie sie am folgenden Morgen zu verstehen gibt, habe sie noch Hoffnung.

Anders als die Die Wollnys-Berühmtheit, scheint Tinush einen Abbruch der Show oder eine Trennung von seiner Freundin gar nicht in Erwägung zu ziehen. Zwar gibt er zu, in der Villa aufzublühen und sich dort wohlzufühlen, doch ist er "im Herzen und im Kopf" stets bei seiner Partnerin. Nichtsdestotrotz wirkt es so, als habe Verführerin Lisa sein Interesse erweckt. Sie merkt, dass er gedanklich vollkommen hin- und hergerissen ist. "Die Aufmerksamkeit, die er mir schenkt, ist eigentlich schon zu viel, wenn man eine Freundin hat", erklärt Lisa.

RTL / Kimberly Schäfer Sarah-Jane Wollny und Tinush, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

Instagram / tinush.n Tinush Nasri, Freund von Sarah-Jane Wollny

