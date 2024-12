Skurril? Bei "Zwischen Tüll und Tränen" wählt Hund den Kauf

In der TV-Show "Zwischen Tüll und Tränen" erlebt Braut Ellinor in Folge 137 eine ganz besondere Anprobe: Ihr weißer Schäferhund Artos soll über das perfekte Brautkleid entscheiden. Gemeinsam besuchen die beiden den Brautmodenladen "Wondervolle Brautmode" in Moers, wo Inhaber Sebastian sie herzlich empfängt. Dabei muss das Kleid nicht nur Ellinor gefallen, sondern auch farblich zu Artos' schneeweißem Fell passen – denn der treue Begleiter wird sie bei der Hochzeit zum Altar führen.

Für Ellinor ist Artos mehr als nur ein Haustier – er ist ein wichtiger Teil ihres Lebens. Sogar ihren Ehemann Roman hat der kluge Hund mit ausgesucht. Die Vorstellungen für Ellinors Kleid sind überraschend einfach: Eine A-Linie mit Spitze soll es sein – Hauptsache, die Farbe harmoniert mit ihrem vierbeinigen Freund. Sebastian nimmt die ungewöhnliche Herausforderung mit Humor. "Ich brauche 'ne Blondierung für den Hund", scherzt er angesichts der besonderen Situation. Bereits bei der ersten Anprobe zeigt der Schäferhund große Freude, doch schnell wird klar, dass er sich vor allem darüber freut, sein Frauchen wiederzusehen.

Die TV-Show "Zwischen Tüll und Tränen" zeigt verschiedene Brautmodengeschäfte, in denen Bräute auf der Suche nach ihrem perfekten Kleid sind. In der Vergangenheit ließen sich auch einige prominente Kundinnen beraten. Hier dreht sich alles um emotionale Entscheidungen und außergewöhnliche Wünsche – von dramatischen Momenten bis hin zu unerwarteten Wendungen. In jeder Folge stehen die berührenden Geschichten der Frauen im Mittelpunkt, die mit Unterstützung ihrer Familien, Freunden und manchmal auch Vierbeinen ihr Traumkleid finden wollen.

Instagram / marittaemser Maritta Emser, "Zwischen Tüll und Tränen"-Bekanntheit

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Realitystar

