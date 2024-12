So stolz sind die "Nosferatu"-Stars auf ihren Horrorfilm

"Nosferatu" wird wohl eines der unheimlichsten Filmspektakel des Jahres werden. Pünktlich zur dunklen Jahreszeit bringt Regisseur Robert Eggers (41) den Vampirklassiker des deutschen Filmemachers Friedrich Wilhelm Murnau in neuem Gewand zurück auf die Leinwand. Etwas, das der US-Amerikaner gar nicht erwarten kann. "Es ist wundervoll. Es ist eine Ehre, in Berlin zu sein, wo Murnaus Film 1922 seine Premiere hatte", erzählt Robert gegenüber Promiflash bei der Weltpremiere im Berliner Zoo Palast. Zum Original soll er eine besondere Beziehung haben – schon als Kind träumte er davon, den Stummfilm, der auf dem berühmten "Dracula"-Stoff beruht, neu zu verfilmen: "[Der Film] nimmt die 'Dracula'-Geschichte und verwandelt sie in ein einfaches Märchen. Und das ist der beste Weg, die Geschichte zu erzählen, denke ich."

Fast genauso aufgeregt wie Robert sind auch seine Darsteller. Aaron Taylor-Johnson (34) hält "Nosferatu" ebenfalls für einen Gruselfilm der ganz besonderen Art. "Es ist eine sehr furchterregende, aber unglaubliche Erfahrung. Wenn du ins Kino gehen und dich für ein paar Stunden verlieren willst, ist das der richtige Film. [...] Manche Leute kreieren Träume, Robert Eggers kreiert Albträume", meint der Brite begeistert im Promiflash-Interview am roten Teppich. Eine Meinung, der sich auch Hauptdarsteller Bill Skarsgård (34) anschließt. Der gebürtige Schwede schlüpft in die Rolle des furchterregenden Vampirs Graf Orlok. "Ich bin sehr aufgeregt. Das ist ein sehr besonderer Film und ich freue mich, dass die Welt ihn zu sehen bekommt", freut Bill sich.

Mit "Nosferatu" nimmt Filmemacher Robert sich nicht nur einem Klassiker, sondern auch einem Stück deutscher Filmgeschichte an. Und vor allem der Cast kann sich sehen lassen. Während "Es"-Darsteller Bill den Vampir spielt, schlüpft Lily-Rose Depp (25) in die Rolle der Ellen Hutter, die von dem Monster heimgesucht wird. Nicholas Hoult (34) spielt ihren Ehemann, der alles dafür tut, sie zu retten – Unterstützung bekommt er dabei von niemand Geringerem als Willem Dafoe (69), der den ambitionierten Vampirjäger gibt. Aaron verkörpert zusammen mit Emma Corrin als seine Ehefrau Anna die engsten Freunde des Paares, Lily-Rose und Nicholas. Durch ihre Verbindung werden auch sie vom Terror des Vampirs heimgesucht. In den USA ist "Nosferatu" bereits im Kino zu sehen, die deutschen Fans müssen sich noch bis Januar gedulden.

Getty Images Robert Eggers bei der Premiere von "Nosferatu" in Berlin, Dezember 2024

Getty Images Bill Skarsgård auf der Weltpremiere von "Nosferatu" in Berlin, Dezember 2024

