Gisele Bündchen und Joaquim turteln Sonnenuntergang entgegen

Gisele Bündchen (44) genießt aktuell mit ihrem Partner Joaquim Valente (35) sonnige Tage am Strand von Costa Rica. Die Supermodel-Ikone, die aktuell mit ihrem dritten Kind und ihrem ersten gemeinsamen Nachwuchs mit dem Jiu-Jitsu-Trainer schwanger ist, zeigt stolz ihren Babybauch. Fotografen haben das glamouröse Paar in einem besonderen Moment eingefangen: Beim Spazieren am Strand umarmten sich Gisele und Joaquim innig. Der werdende Papa gab seiner schwangeren Freundin zudem einen liebevollen Kuss auf die Wange. Das zeigen Bilder, die Daily Mail vorliegen.

Der Urlaubsort Costa Rica ist ein Ort mit besonderer Bedeutung in Giseles Leben. Zusammen mit ihrem Ex-Mann Tom Brady (47) hatte sie einst ein Ferienhaus auf der Nicoya-Halbinsel erworben. Seit ihrer Trennung im Jahr 2022 hat Gisele ihre Kinder Benjamin (14) und Vivian (12) oft dorthin mitgenommen. Seit dem Bekanntwerden ihrer Beziehung zu Joaquim im Februar dieses Jahres verbrachten die beiden dort regelmäßige Auszeiten.

Gisele und Joaquim sind seit rund eineinhalb Jahren offiziell ein Paar und dürfen schon ganz bald ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Auf die bevorstehende Geburt und das Babyglück sollen sich die beiden schon riesig freuen, wie ein Insider gegenüber People verriet: "Gisele und Joaquim sind glücklich über diesen neuen Abschnitt und freuen sich darauf, ein friedliches und liebevolles Zuhause für die ganze Familie zu schaffen."

Backgrid/MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im Juni 2024

Backgrid/MEGA Gisele Bündchen in Miami, Oktober 2024

