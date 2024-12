Justin Baldoni spricht zum ersten Mal über sexuelles Trauma

Justin Baldoni (40) erzählt erstmals öffentlich von einer sexuell traumatischen Erfahrung. In dem Podcast "How to Fail" offenbart der Schauspieler, dass er während seiner College-Zeit eine toxische Beziehung geführt habe, in der er seine Persönlichkeit stark verbogen habe: "Ich hatte starke Werte, Meinungen und Überzeugungen, die sich sehr leicht manipulieren und umgestalten ließen, sodass ich nach ein paar Monaten mein Selbstwertgefühl komplett verloren hatte. Und es wurde sehr emotional missbräuchlich." Der It Ends With Us-Regisseur wollte in der Aufnahme nicht genauer über seine Erfahrungen sprechen, doch macht deutlich, was er erfuhr: "Ich hatte gehofft, mich für die Ehe aufzusparen, und das ist alles, was ich dazu sagen werde."

Dem 40-Jährigen soll es in der Vergangenheit schwergefallen sein, sich diese Erfahrung einzugestehen. "Ich habe [...] mit diesem Trauma gerungen, denn in meinem Kopf kann ein Mann kein sexuelles Trauma durch eine Frau erleben. Es ist auch die Art und Weise, wie die Gesellschaft mir das Gefühl gegeben hat, dass es nur andersherum ist, obwohl es in Wirklichkeit passieren kann", erklärt Justin. Stattdessen soll er sich die letzten 15 Jahre lang eingeredet haben, dass die missbräuchliche Erfahrung nicht passiert sei oder er sie gewollt habe. Dadurch, so der Jane the Virgin-Darsteller, könne er die Gedankengänge von Frauen nachvollziehen, die Ähnliches erlebt haben. Erkannt habe er sein Trauma, als seine Therapeutin ihn fragte, wie er sein Erlebnis benennen würde, wenn eine Frau ihm das erzählt hätte. "Und das war der Moment, in dem ich zerbrach", gesteht der Kalifornier im Podcast und fügt hinzu, dass seine "Heilung" an diesem Punkt begann.

Justin machte sich in der Vergangenheit immer wieder öffentlich für Opfer von häuslicher Gewalt stark. Im Zuge der Pressetour von "It Ends With Us" teilte er einen Brief an seine Follower auf Instagram, den er Überlebenden widmete. "Du verkörperst Widerstandsfähigkeit und Mut, Eigenschaften, die selbst an den dunkelsten Tagen hell leuchten", schrieb der zweifache Vater. Im Laufe der Promo-Phase des Films wurde ein starker Kontrast in der Herangehensweise an das Thema von den Schauspielern der zwei Hauptcharaktere deutlich. Während Justin immer wieder auf Hilfsorganisationen hinwies, wurde Blake Lively (37) dafür kritisiert, dem Thema mit wenig Sensibilität zu begegnen.

Getty Images Justin Baldoni im Mai 2024

Elder Ordonez / SplashNews.com Shutterstock Justin Baldoni und Blake Lively am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023