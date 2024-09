Bewegend: Justin Baldoni ehrt Überlebende häuslicher Gewalt

Während der Pressetour für It Ends With Us hob Regisseur Justin Baldoni (40) immer wieder die dunklen Seiten der Geschichte hervor. Die Hauptfigur Lily Bloom wird darin Opfer häuslicher Gewalt. Nun teilt der Schauspieler auf Instagram einen Brief, den er den Überlebenden solcher Gewalt widmet. "Du verkörperst Widerstandsfähigkeit und Mut, Eigenschaften, die selbst an den dunkelsten Tagen hell leuchten", schreibt der Filmstar und fügt hinzu: "Möge deine Reise in die Zukunft von Momenten tiefen Friedens erfüllt sein. Und mögest du dich daran erinnern, dass du uns alle befreist, wenn du für die Freude kämpfst."

Manchen Fans fiel im Laufe der Promo-Phase von "It Ends With Us" auf, dass Justin und die Hauptdarstellerin Blake Lively (37) sehr unterschiedliche Interviews zu ihrem Streifen gaben. Der Jane the Virgin-Darsteller sprach über die Auswirkungen von häuslicher Gewalt und wies auf Hilfsorganisationen hin. Gleichzeitig gab die Frau von Ryan Reynolds (47) sehr viel lockerere Interviews. Gegenüber "Jake's Takes" scherzte sie sogar über Fans, die sich mit ihr über ihr Schicksal unterhalten wollen würden. "[Sie könnten] mich nach meiner Adresse oder meiner Telefonnummer fragen, oder ich könnte mit ihnen einfach meinen Standort teilen", bot sie auf eine sarkastische Art an.

Bei den Premieren des Liebesdramas zeigten sich Justin und Blake nicht zusammen auf dem Red Carpet, sodass Fans vermuteten, dass sich die zwei Hollywoodstars während der Dreharbeiten verkracht hatten. Die Chancen, dass sich die beiden für eine Fortsetzung zusammenraufen, schätzte ein Insider jüngst als sehr gering ein. "Das ist Neuland, und niemand hat eine Vorstellung davon, wie eine Fortsetzung aussehen könnte. Es gibt wahrscheinlich keine Welt, in der die beiden wieder zusammenarbeiten werden", vermutete die Quelle im Gespräch mit Variety.

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively im Januar 2023 in New Jersey

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

