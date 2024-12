Kein Vorbild: Hailey Bieber mit Handy am Steuer erwischt

Hailey Bieber (28) wurde kürzlich dabei gesichtet, wie sie allein in ihrem Tesla Cybertruck durch die Straßen von Los Angeles fuhr. Die Gründerin von Rhode Beauty nutzte offenbar die Zeit nach dem Verlassen eines Studios, um einige Erledigungen zu machen. Auffällig war, dass Hailey während der Fahrt ihr Handy in der Hand hielt und damit telefonierte – ein Verstoß gegen die Verkehrsregeln in Kalifornien, wo das Bedienen des Handys am Steuer verboten ist.

Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, trägt das It-Girl einen hellbraunen Pelzmantel, der den Großteil ihres Outfits verdeckt. Das Model war dabei ohne ihren Ehemann Justin Bieber (30) und Söhnchen Jack unterwegs. Bleibt zu hoffen, dass Hailey während der Handynutzung den Autopiloten ihres teuren Elektrofahrzeugs aktiviert hatte, um andere Straßenverkehrsteilnehmer nicht zu gefährden.

Erst vor Kurzem hatte Hailey ihren 28. Geburtstag mit einer glamourösen Party gefeiert, zu der enge Freundinnen wie Kendall Jenner (29) und Lori Harvey (27) erschienen waren. An ihrem besonderen Tag strahlte sie in einem eleganten schwarzen Minikleid mit tiefem Ausschnitt und einer mit Fell besetzten Jacke. Auf Instagram hatte sie zahlreiche Eindrücke des Abends geteilt und ihre Fans an der festlichen Stimmung, den köstlichen Desserts und den unvergesslichen Momenten mit ihren Liebsten teilhaben lassen.

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / alfredoflores Hailey Bieber auf ihrer Geburtstagsparty 2024

Anzeige Anzeige