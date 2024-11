Prinz Harry und Herzogin Meghan gehen getrennt auf Events

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) haben für nächste Woche einen Auftritt geplant – aber nicht gemeinsam. Ein Sprecher teilte mit, dass Harry am 4. Dezember mit Andrew Ross Sorkin bei der New York Times DealBook Conference in New York teilnehmen wird. Auf der anderen Küstenseite wird Meghan am selben Tag zur Paley Honors Fall Gala 2024 erwartet. Dort wird sie Tyler Perry (55) den Paley Honors Award übergeben – die höchste Auszeichnung des Paley Center for Media. Harry gehört ebenfalls dem Gastgeberkomitee für ihren Freund Tyler an, trotzdem wird nur Meghan an der Veranstaltung teilnehmen.

Die getrennten Auftritte von Harry und Meghan am 4. Dezember spiegeln ihre neue Dynamik wider. Der Sohn von König Charles III. (76) konzentriert sich auf seine philanthropischen Bemühungen, während die ehemalige Schauspielerin den Fokus auf unternehmerische Projekte und kommerzielle Unternehmungen legt. "Der Herzog und die Herzogin sind jetzt als Individuen in Schwung gekommen - nicht nur als Paar", berichtete eine königliche Quelle gegenüber People. Trotzdem arbeiten sie immer noch an vielen Projekten gemeinsam.

Mutmaßlich sind die Solo-Auftritte auch eine Strategie von Harry, um sein Image aufzupolieren. Doug Eldridge, Experte für Prominenten-Branding und Marketing, erklärte Fox News Digital im September: "Wenn man Harry und Meghan jetzt zusammen sähe, würde man sofort das Drama assoziieren, das alles andere als positiv ist – das Verlassen der königlichen Familie, das Enthüllungsbuch, die Auseinandersetzungen, die Negativität." Der Bruder von Prinz William (42) bekam für seine Solo-Auftritte in den vergangenen Monaten viel Zuspruch. Die Jahre zuvor musste Harry viel Kritik einstecken. Die Gründe dafür sind unter anderem sein Umzug, sein Rücktritt von seinen royalen Pflichten und seine Skandal-Memoiren "Reserve".

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry in Vancouver

Anzeige Anzeige