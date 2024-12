Sarah Engels glänzt bei Charity-Event in einem heißen Kleid

Gestern Abend fand zum 16. Mal der "Mon Chéri Barbara Tag" in München statt. Mit von der Partie war auch Sarah Engels (32). Die Sängerin legte in einem silbernen Kleid mit hohem Beinschlitz einen glänzenden Auftritt hin. Auf Instagram veröffentlichte die zweifache Mama ein Foto des Abends – und ihre Follower sind hellauf begeistert von dem Look. "Wow, sehr hübsch" oder "Du siehst fantastisch aus, liebe Sarah. Das Kleid schmeichelt dir", lauten zwei begeisterte Kommentare.

Sarah und ihre Familie sind derzeit im Weihnachtsfieber: Um ihr den Dezember zu versüßen, schenkte ihr Ehemann Julian Engels (31) ihr einen Adventskalender. "Schatz! Wie schön und persönlich kann ein Adventskalender sein? Freue mich wie ein kleines Kind darüber, der ist so schön! Danke Amo", kommentierte die DSDS-Bekanntheit ein Video auf Instagram, auf dem der Adventskalender zu bewundern ist.

Die Künstlerin wurde 2011 durch ihre Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar" bekannt. Im Finale musste sie sich mit dem zweiten Platz zufriedengeben – ihr späterer Ehemann Pietro Lombardi (32) holte sich den Sieg. Trotzdem war die Showteilnahme für beide der Start einer erfolgreichen Karriere.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels und Julian Engels im Oktober 2024

Getty Images Sarah und Pietro Lombardi, 2012

