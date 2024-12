So belastete die Presse Paris Hilton und Nicole Richie

Paris Hilton (43) und Nicole Richie (43) haben offen über ihre Erfahrungen mit dem intensiven Medienrummel gesprochen, der sie besonders in den frühen 2000er-Jahren umgab. In einem Interview mit Glamour erzählten die beiden besten Freundinnen, wie der ständige Druck der Boulevardpresse und die unerbittliche Aufmerksamkeit ihr Leben beeinflussten. Nicole gab zu, dass die anhaltende Berichterstattung einen größeren Einfluss auf ihr tägliches Leben hatte, als sie sich zu der Zeit eingestehen wollte. Paris ergänzte, dass es viele Nächte gab, in denen sie geweint und ihre Mutter angerufen hatte, aber schließlich habe sie erkannt, dass diese Erfahrungen sie stärker gemacht haben.

Im Gespräch betonten beide, wie sehr sich die Medienlandschaft seitdem verändert hat. "Die Medien in den 2000ern waren so toxisch", sagte Paris. "Sie haben sich auf bestimmte Mädchen konzentriert, darunter Nicole und mich, und es war sehr schwierig, als junges Mädchen herauszufinden, wer man ist, während die ganze Welt zuschaut." Nicole stimmte zu und beschrieb den damaligen Medienrummel als "sehr, sehr traumatisierend". Dennoch fand sie in der Kritik auch Motivation: "Es hat mir den starken Antrieb gegeben, meine eigene Stimme und meine eigene Geschichte zu besitzen."

Paris und Nicole kennen sich seit ihrer Kindheit und wuchsen gemeinsam in Los Angeles auf. Berühmt wurden sie durch ihre Realityshow "The Simple Life", die 2003 debütierte und in der sie als verwöhnte Erbinnen das einfache Landleben kennenlernen sollten. Die Sendung wurde zu einem Kultphänomen und ebnete den Weg für viele heutige Reality-TV-Formate. Privat haben beide Frauen mittlerweile eigene Familien gegründet. Paris ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Nicole ist ebenfalls Mutter von zwei Kindern und verheiratet mit dem Musiker Joel Madden (45). Trotz der Herausforderungen, die der Ruhm mit sich brachte, haben sie ihre Freundschaft bewahrt und unterstützen sich weiterhin in ihren persönlichen und beruflichen Projekten.

Frazer Harrison/Getty Images Nicole Richie und Paris Hilton 2004

Getty Images Paris Hilton und Nicole Richie im Oktober 2024

