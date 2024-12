Travis Kelce ist für den Man-of-the-Year-Award nominiert

Der Footballstar Travis Kelce (35) wurde für den renommierten Walter-Payton-Man-of-the-Year-Award der NFL nominiert. Dieser Preis ehrt Spieler, die sich durch ihr soziales Engagement außerhalb des Spielfelds auszeichnen. Die Kansas City Chiefs feierten seine Nominierung mit einem besonderen Video auf Instagram, in dem Travis über seine Arbeit im Rahmen seiner Stiftung 87 & Running spricht und seinen Eltern Donna und Ed für ihre Unterstützung dankt.

In dem Video erzählt er von seiner Kindheit in Cleveland Heights, Ohio, die er als "wunderschön" beschreibt, dank der Fürsorge seiner Eltern. Er betont, wie sehr ihn die Vielfalt seiner Heimatstadt geprägt und wie dieses Umfeld seinen Wunsch geweckt habe, anderen zu helfen. Mit seiner Stiftung unterstützt er unter anderem die Operation Breakthrough, ein Programm, das benachteiligte Kinder in Kansas City fördert und ihnen neue Perspektiven bietet. Travis ist einer von 32 Nominierten für diese prestigeträchtige Auszeichnung, deren Gewinner am 6. Februar bei der NFL-Honors-Zeremonie bekannt gegeben wird.

Abseits des Spielfelds ist Travis für sein großzügiges Herz und sein Engagement bekannt. Der Freund von Taylor Swift (34) hat sich nicht nur als herausragender Tight End der Kansas City Chiefs einen Namen gemacht, sondern nutzt seine Bekanntheit auch, um Positives in der Gemeinschaft zu bewirken. Seine Stiftung 87 & Running wurde gegründet, um Jugendlichen in Not zu helfen und ihnen Chancen für eine bessere Zukunft zu bieten. Die Anerkennung durch die Nominierung zum Walter-Payton-Man-of-the-Year-Award unterstreicht sein unermüdliches Streben, anderen etwas zurückzugeben und als Vorbild zu dienen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Donna Kelce mit ihren Söhnen Jason und Travis Kelce beim Super Bowl 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce beim Footballtraining im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige