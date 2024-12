Christina Hall entfacht Gerüchte um eine neue Beziehung

Vor einigen Monaten wurde überraschend bekannt, dass sich Christina Hall (41) und ihr Mann Joshua scheiden lassen. Aktuell führen die US-Unternehmerin und ihr Noch-Ehemann einen Rosenkrieg miteinander. Doch könnte es sein, dass Christina zwischen all dem Zoff die Liebe erneut gefunden hat? Zumindest zeigte sie sich gestern sehr vertraut mit einem Mann auf Instagram. Dabei handelt es sich um einen Bauunternehmer names Michael – er half ihr, den großen Weihnachtsbaum aufzustellen. "Es gibt eben doch noch gute Männer", schrieb Christina zu dem Bild. Geht da also was?

Offenbar nicht wirklich! Mit dem Teilen des Fotos brodelte die Gerüchteküche heftig – und Christina hielt wohl nichts davon, dazu zu schweigen. Vor wenigen Stunden dementierte sie auf Social Media die Spekulationen um eine mögliche neue Beziehung. "Es sollte mir möglich sein, ein Foto mit meinem verheirateten männlichen Bekannten zu teilen, ohne dass daraus ein – Oh, wen datet Christina jetzt – wird." Mit Michael bändelt Christina also offenbar definitiv nicht an.

Derweil ist Christinas Scheidung von Joshua noch nicht durch. Doch die 41-Jährige machte bereits deutlich, dass sie nicht länger den Nachnamen ihres Ex-Partners tragen möchte. In einer Pressemitteilung zu ihrer neuen TV-Show "Christina in the Country" wurde sie im Oktober mit ihrem Mädchennamen angekündigt – Christina Haack. 2022 nahm sie Joshuas Nachnamen an. Vor drei Monaten reichte der Unternehmer schließlich die Scheidung ein. Für Christina ist es somit Scheidung Nummer drei – zuvor war sie bereits mit Tarek El Moussa (43) und Ant Anstead (45) vermählt.

Instagram / thechristinahall Christina Hall mit ihrem Handwerker Michael, Dezember 2024

Instagram / unbrokenjosh Christina Hall mit ihrem Noch-Ehemann Joshua Hall

