Christina Hall nimmt nach Scheidung wieder Mädchennamen an

Christina (41) und Joshua Hall lassen sich scheiden. Nach der Trennung von ihrem Ehemann hat die Influencerin nun erneut ihren Nachnamen geändert. Am Dienstag wurde bekannt, dass sie wieder ihren Mädchennamen annimmt. In einer Pressemitteilung zu ihrer Show "Christina in the Country" auf Instagram wurde sie als Christina Haack angekündigt: "Christina Haack kommt zurück ... Und sie bringt ihre Hühner mit! Die Designerin [und] Immobilienexpertin aus [Südkalifornien] kehrt nächsten Monat mit einer neuen Staffel von #ChristinaInTheCountry zurück." Trotz des Namenswechsels auf dem Papier hat sie den Namen auf ihrem Social-Media-Account noch nicht angepasst.

Christina und Josh hatten sich erst 2022 das Jawort gegeben. Mitte Juli wurde dann bekannt, dass die Bloggerin und der Unternehmer einen Strich unter ihre Ehe setzen wollen. Laut TMZ soll er die Scheidungspapiere vor Gericht in Orange County, Kalifornien, eingereicht haben. Dabei soll er den 8. Juli als offizielles Trennungsdatum angegeben haben. Christina habe ebenfalls die Scheidung eingereicht, allerdings sei ihr Antrag erst nach dem von ihrem Noch-Ehemann eingegangen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die 41-Jährige ihren Namen nach einer Scheidung ändert. Insgesamt hat Christina drei Ehen hinter sich: Zuerst war sie mit Tarek El Moussa (43) verheiratet, dann mit Ant Anstead (45) und schließlich zwei Jahre mit Josh. Die Social-Media-Bekanntheit hat insgesamt drei Kinder: Taylor und Brayden aus ihrer Ehe mit Tarek sowie Hudson, den sie mit Ant hat.

Instagram / unbrokenjosh Christina Haack mit ihrem Noch-Ehemann Joshua Hall

Instagram / thechristinahall Christina Haack und Joshua Hall mit den Kids Hudson, Taylor und Brayden

