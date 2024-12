Christina "Mausi" Lugner will sich im neuen Jahr verloben

Nach Richard Lugners (✝91) Tod war seine Ex-Frau Christina (59), genannt "Mausi", am Boden zerstört. Nun verrät die Autorin im Gespräch mit oe24,⁣ was sie sich für das neue Jahr wünscht. "Eine Verlobung", offenbart die Reality-TV-Berühmtheit. Sie weiß allerdings auch: "Dafür müsste ich aber erst einmal einen Mann finden!" Für ihren zukünftigen Partner hat sie schon genaue Vorstellungen: "Er muss älter als ich sein. Groß und liebevoll. Humor wäre auch nicht von Nachteil." Allerdings muss ihr perfekter Partner nicht unbedingt in der Öffentlichkeit stehen.

Auch nach ihrer Scheidung im Jahr 2007 pflegten Mausi und Richard ein freundschaftliches Verhältnis und verbrachten die Weihnachtsfeiertage gemeinsam auf den Malediven. Diese Tradition möchte die 59-Jährige nicht ohne ihren geliebten "Mörtel" fortführen. Gegenüber heute.at erklärte sie: "Die Malediven wurden storniert. Wir gehen Skifahren in Kitzbühel. Dort haben wir viele Freunde, die wir treffen. Und irgendwann im Januar werden wir dann alle nach Teneriffa fliegen. Es ist halt jetzt alles ganz anders."

Richard verstarb, nur einen Monat nach einer Herzoperation, im August dieses Jahres. Der 91-Jährige war als Geschäftsmann, aber auch als Frauenheld bekannt. Sechsmal trat das Wiener Original vor den Traualtar. Im Netz äußerten die vielen Ex-Partnerinnen des Bauunternehmers nach seinem Tod ihre tiefe Trauer. Auch seine Witwe Simone war untröstlich. "Du warst der Traum meines Lebens. Und wenn ich dich strahlen sah, bei meinem Anblick, dann wusste ich, dass ich auch deiner war", schrieb die Blondine auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Lugner und Richard Lugner beim Opernball 2006

Anzeige Anzeige

Instagram / simone_lugner Simone Reiländer und Richard Lugner

Anzeige Anzeige

Anzeige