Neue Details zum Start von "Squid Game"-Staffel zwei bekannt

Netflix hat endlich den Starttermin für die lang ersehnte zweite Staffel von Squid Game bekannt gegeben: Am 26. Dezember 2024 um 9:00 Uhr morgens wird die Fortsetzung der Erfolgsserie verfügbar sein. Fans dürfen sich freuen, denn Seong Gi-hun, gespielt von Lee Jung-jae (51), kehrt zurück und taucht erneut in das mysteriöse Überlebensspiel ein. Drei Jahre nach seinem Sieg im tödlichen Wettbewerb hat Gi-hun, auch bekannt als "Spieler 456", beschlossen, von seiner Reise in die USA abzusehen und stattdessen mit neuem Vorsatz zurückzukehren.

Die neuen Folgen versprechen Spannung pur, denn es warten nicht nur sieben brandneue Episoden auf die Zuschauer, sondern auch einige überraschende Wendungen. Ein kürzlich veröffentlichter Trailer zeigt, dass Gi-hun fest entschlossen ist, das Spiel zu besiegen. Doch die Konkurrenz ist härter denn je, und es bleibt abzuwarten, ob er die anderen Teilnehmer überzeugen kann, sich gegen die geheimnisvollen Organisatoren zu verbünden. Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk hat außerdem verraten, dass es eine wichtige Änderung im Spiel geben wird: Das Abstimmungsverfahren ist nun verpflichtend, und die Überlebenden müssen nach jeder Runde schwere Entscheidungen treffen, was zu noch mehr Konflikten und Spannungen führt.

Dass drei Jahre nach Veröffentlichung des Erfolgshits eine zweite Staffel erscheint, überrascht nicht nur die Fans. Auch Lee Jung-jae, der Hauptdarsteller von "Squid Game", hatte zunächst nicht mit einer Fortsetzung gerechnet. Im Interview mit Bild verriet er: "Mir war nicht klar, ob es eine zweite Staffel geben würde. Ich hatte den Regisseur oft danach gefragt, aber er meinte immer, dass es nur die erste Staffel gebe und keine Pläne für eine Fortsetzung." Der Schauspieler bezeichnete es als "ein Wunder", dass Hwang Dong-hyuk letztlich doch noch mit einer Idee für die neue Staffel aufwartete.

Netflix Lee Jung-jae, "Squid Game"-Darsteller

Getty Images Hwang Dong-hyuk und Lee Jung-jae, November 2024

