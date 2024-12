Für Prinzessin Kates Weihnachtskonzert ist alles bereit

Es ist alles bereit für das alljährliche Weihnachtskonzert "Together at Christmas Carol Service" von Prinzessin Kate (42)! In den vergangenen Tagen erhielten die Anhänger der Prinzessin von Wales auf Instagram einige Einblicke in die Vorbereitungen für diesen besonderen Tag. Jetzt ist offenbar alles startklar, wie einige neue Bilder zeigen. Der Schauplatz für den heutigen Nikolausabend, die Westminster Abbey, ist wundervoll geschmückt. "Die Westminster Abbey sieht vor dem heutigen 'Together at Christmas Carol Service' wunderschön festlich aus", heißt es zu den Bildern.

Das Weihnachtskonzert wurde in den vergangenen Wochen zu Kates Herzensprojekt. Nach ihrer Krebserkrankung schloss sie im September erfolgreich die Chemotherapie ab und konnte bei den Vorbereitungen komplett mithelfen. Die Festlichkeit steht am heutigen Abend ganz unter dem Motto, wie wichtig es in herausfordernden Zeiten ist, einander beizustehen. Rund 1.600 Menschen werden für ihren außergewöhnlichen Einsatz gegenüber Mitmenschen geehrt. Kate wird selbstredend anwesend sein. Prinz William (42), König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) sollen ebenfalls dabei sein. Ob Kate und Williams Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) mitwirken, ist unklar.

Das Jahr 2024 war für Kate und ihre Familie das wohl härteste seit langem. Im März gab die 42-Jährige bekannt, an Krebs erkrankt zu sein. Danach zog sie sich aus der Öffentlichkeit zurück und widmete sich ihrer medizinischen Behandlung. Nach langer Funkstille zeigte sie sich schließlich im Juni bei der Parade für Charles, Trooping the Colour, erstmals wieder ihren Fans. Das heutige Weihnachtskonzert ist somit ein weiterer großer Meilenstein für Kate, um langsam wieder zurück ins öffentliche Leben zu kehren.

Getty Images Königin Camilla, König Charles, Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

Getty Images Prinzessin Kate, Juli 2024

