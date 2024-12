Sabrina Carpenter lächelt die Trennungsgerüchte einfach weg

Sabrina Carpenter (25) präsentierte sich am Donnerstag bei der Premiere von "A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter" in New York City von ihrer besten Seite. Nur wenige Tage nach Bekanntwerden ihrer angeblichen Trennung von Barry Keoghan (32) strahlte die Sängerin pure Gelassenheit aus. In einem flauschigen schwarz-weißen Mantel und passenden High Heels mit weißem Fellbesatz zog sie vor dem Theater alle Blicke auf sich. Auf Fotos, die Ok! Magazine vorliegen, winkt Sabrina ihren Fans charmant zu, bevor sie die Vorführung ihres Netflix-Specials feierte, das ab Samstag auch in Deutschland verfügbar sein wird.

Während Sabrina an dem Abend nichts als positive Vibes versprühte, machen weiter Gerüchte um das Beziehungsende die Runde. Laut dem Gossip-Account Deuxmoi soll die "Espresso"-Interpretin die Beziehung beendet haben, nachdem sie erfahren hatte, dass Barry heimlich mit einer Influencerin geflirtet habe. Einem Insider zufolge sei der Schauspieler "sehr vertraut" mit der TikTok-Persönlichkeit Breckie Hall geworden. Breckie selbst schürte die Gerüchte, indem sie in ihren Videos auf das Drama anspielte. Daraufhin wurde sie online prompt als "Beziehungszerstörerin" beschimpft.

Die Romanze von Sabrina und dem "Saltburn"-Star, die Anfang Dezember 2023 erstmals für Schlagzeilen sorgte, scheint damit vorerst auf Eis gelegt zu sein. Wie eine Quelle gegenüber People behauptet, sei der Trennungsgrund jedoch rein pragmatischer Natur: "Sie sind beide jung und karriereorientiert, deshalb haben sie beschlossen, eine Pause einzulegen." Ob es sich dabei tatsächlich nur um eine Pause handelt oder das Liebes-Aus endgültig ist, bleibt ungewiss – bislang äußerten sich weder Sabrina noch Barry zu den Spekulationen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter im August 2024

Anzeige Anzeige