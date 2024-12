Sind Barry Keoghan und Sabrina aus Zeitmangel getrennt?

Angeblich sollen Sabrina Carpenter (25) und Barry Keoghan (32) vorerst getrennte Wege gehen. Weder die Sängerin noch der Schauspieler haben sich bisher selbst dazu geäußert. Ein Insider verrät jetzt gegenüber Us Weekly, welchen Grund die Trennung der beiden Hollywood-Stars haben könnte. "Es war eine Herausforderung für ihre Beziehung, seit sie auf Tournee geht und viel unterwegs ist. Ihre Zeitpläne stimmten nicht mehr überein. Die ganze Zeit, die sie getrennt waren, war es schwer, eine Beziehung aufrechtzuerhalten, während Sabrinas Karriere explodierte", meint der Informant. Angeblich wurde die "Taste"-Sängerin einfach "in zu viele Richtungen auf einmal gezogen" und hatte deswegen nicht genügend Zeit, um sich "auf eine Beziehung einzulassen".

Tatsächlich hat Sabrinas Karriere seit April dieses Jahres richtig Schwung aufgenommen. Damals performte sie auf der großen Bühne beim Coachella Festival und zog internationale Aufmerksamkeit auf sich. Seit dem Release ihres aktuellen Albums "Short 'n' Sweet" im August gilt sie als eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Darin sieht die Quelle auch das Problem für die Beziehung. "Sie hat einen enormen Bekanntheitsgrad erreicht, sodass es schwieriger war, sich zu konzentrieren und in einer Beziehung für ihn da zu sein", heißt es. Die "Work it"-Bekanntheit habe aktuell kaum genügend Zeit für sich selbst, geschweige denn für eine Beziehung.

Aktuell heißt es nicht, dass Sabrina und Barry die Beziehung für komplett beendet erklärt haben. Wie ein Insider gegenüber People berichtete, haben die beiden eher beschlossen, "eine Pause einzulegen". Damit kommt die von Fans gefeierte Beziehung allerdings zu einem recht plötzlichen Stopp. Nachdem Barry seinen Auftritt im Musikvideo von Sabrinas "Please Please Please" hatte, galten die beiden als Traumpaar und wurden von den Fans der Sängerin als solches gehypt. Noch im November schwärmte Barry außerdem zu Gast im "Louis Theroux Podcast" von seiner Beziehung mit der Musikerin. Damals meinte er: "Ich kann nur sagen, dass ich unglaublich gesegnet bin. So eine starke, unabhängige Frau, die enorm talentiert ist und ja. Sie ist ziemlich besonders."

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter, Coachella 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Barry Keoghan bei der Burberry Fashion Show im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige