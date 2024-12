Schwangere Prinzessin Beatrice strahlt bei Weihnachtskonzert

Am 6. Dezember fand in der Westminster Abbey das traditionelle Weihnachtskonzert der Royals statt – Prinzessin Beatrice (36), ihr Mann Edoardo Mapelli und dessen Sohn Christopher ließen sich dieses Event natürlich nicht entgehen! Die Cousine von Prinz William (42), die aktuell ihr zweites Kind erwartet, wählte zu diesem Anlass einen schicken burgunderfarbenen Mantel und ein Blumenkleid, das ihren Babybauch toll zur Geltung brachte. Dazu kombinierte sie samt High Heels sowie eine glänzende Tasche. Ihr Mann trug einen marineblauen Anzug, während sein Sohn Christopher in einer schicken dunklen Jacke und blauen Hose strahlte.

Der Weihnachtsgottesdienst wird seit vier Jahren von Prinzessin Kate (42) ausgerichtet und stand in diesem Jahr unter dem Motto Liebe und Empathie. Auf dem Programm stand neben dem Singen von Weihnachtsliedern, Performances von Olivia Dean, Gregory Porter und Paloma Faith (43), Lesungen sowie Ballettaufführungen – auch Prinz William soll einen Text vorgelesen haben. Neben ihm, Kate und ihren drei Kindern, nahmen unter anderem Zara Tindall (43), Sophie Wessex (59) sowie James und Pippa Middleton (41) an der Feierlichkeit teil.

Im Oktober gaben Beatrice und Edoardo bekannt, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Das Ehepaar, das seit Juli 2020 verheiratet ist, hat bereits eine dreijährige Tochter namens Sienna Elizabeth. Darüber hinaus bringt Edoardo (41) seinen achtjährigen Sohn Christopher Woolf, liebevoll "Wolfie" genannt, aus einer vorherigen Beziehung mit. Die Familie freut sich nun darauf, ihr Zuhause um ein weiteres Mitglied zu erweitern. Insidern zufolge sind Beatrice und Edoardo überglücklich und können es kaum erwarten, ihr neues Baby kennenzulernen.

Getty Images Prinz William, Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinzessin Kate im Dezember 2024

Getty Images Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi in London im Dezember 2024

