So stylish und fit rockt Neu-Mama Suki Waterhouse die Bühne

Suki Waterhouse (32) begeisterte am Mittwochabend das Publikum im Old National Centre in Indiana. Die Neu-Mama, die derzeit mit ihrer sechs Monate alten Tochter auf Tournee ist, zog alle Blicke auf sich. In einem grauen, mit Juwelen besetzten langen Mantel über einem weißen Crop-Top, welches ihren durchtrainierten Bauch freilegte, und schwarzen Lederhosen rockte sie die Bühne und verzückte ihre Fans.

Ihre 27-tägige Nordamerika-Tournee, die sie letzten Monat startete, unterscheidet sich für Suki deutlich von früheren. Zum ersten Mal nimmt sie ihr Baby mit auf Tour. "Ich bin wirklich aufgeregt, sie mit in den Tourbus zu nehmen", verriet sie zuvor in einem Interview. "Ich habe kein Baby, um es für fünf Wochen zu Hause zu lassen." Sollte es jedoch hektisch werden, stehe ihr Partner Robert Pattinson (38) bereit, um ihre Tochter zu übernehmen. "Man macht es einfach möglich", erklärte sie.

Suki und Robert sind seit 2018 ein Paar und wurden kürzlich dabei gesichtet, wie sie gemeinsam mit ihrer Tochter ein Restaurant in Los Angeles verließen. Die beiden halten ihre Beziehung überwiegend privat, doch in seltenen Momenten teilen sie Einblicke in ihr Glück. Über ihre Tochter schwärmte Suki: "Sie hat so ein liebenswertes Wesen." Neben ihrer Karriere als Model hat Suki auch als Schauspielerin und Sängerin Erfolg und meistert nun zudem die Herausforderungen des Mutterseins auf Tournee.

Getty Images Suki Waterhouse im Februar 2023

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson im Rahmen der Met Gala 2023

