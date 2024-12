"Stabil": Demi Moore gibt Gesundheitsupdate zu Bruce Willis

Schauspiellegende Bruce Willis (69) befindet sich derzeit in einem "sehr stabilen Zustand". Diese beruhigende Nachricht überbrachte seine Ex-Frau Demi Moore (62) kürzlich im Gespräch mit CNN. Bruce wurde vor etwa 18 Monaten mit frontotemporaler Demenz (FTD) diagnostiziert. Demi erklärte im Interview: "Ich habe das schon einmal gesagt, aber ich meine es wirklich so aufrichtig, es ist so wichtig für jeden, der damit zu tun hat, dass man ihn dort trifft, wo er ist, und von dort aus gibt es so viel Liebe und Freude."

Die präzise Diagnose FTD im vergangenen Jahr folgte auf eine frühere Diagnose von Aphasie, einer Sprachstörung, im März 2022. Dabei wurden seine Symptome zunächst als Stottern abgetan, wie Bruces Frau Emma Heming (46) kürzlich erzählte. FTD beeinträchtigt vor allem die Front- und Temporallappen des Gehirns, was Auswirkungen auf Persönlichkeit, Verhalten und eben auch Sprache und Sprachfähigkeiten hat. Infolgedessen hatte der Schauspieler seine Karriere beendet. Bruce hat in mehr als 100 Filmen mitgewirkt und hatte mit "Stirb langsam" seinen großen Durchbruch.

Der Schauspieler und Demi waren von 1987 bis 2000 verheiratet und haben gemeinsam drei Töchter: Rumer (36), Scout (33) und Tallulah (30). Trotz ihrer Scheidung blieben sie eng verbunden und pflegen bis heute ein gutes Verhältnis. Bruce heiratete 2009 die Schauspielerin Emma, mit der er zwei weitere Töchter, Mabel (12) und Evelyn (10), bekommen hat. Die Patchwork-Familie zeigt sich oft gemeinsam und betont die Wichtigkeit des familiären Zusammenhalts. "Es war mir immer wichtig, anzuerkennen, dass wir eine Familie sind und es immer bleiben werden, nur in einer anderen Form", erklärte Demi.

Instagram / demimoore Bruce Willis und seine Liebsten im März 2023

Getty Images Bruce Willis und Emma Heming, März 2016

