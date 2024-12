Elton John spricht in Doku über missbräuchliche Beziehung

Elton John (77) hat enthüllt, dass er in den 70er-Jahren in seiner Beziehung mit seinem Ex-Freund und ehemaligen Manager John Reid Gewalt erfahren hat. In seiner neuen Dokumentation auf Disney+ mit dem Titel "Elton John: Never Too Late" spricht der Sänger offen über die dunklen Seiten der gemeinsamen Zeit. "Ich hatte Angst vor John. Er hatte Gewalt in sich und wurde handgreiflich", gesteht der Sänger.

Elton erinnert sich daran, wie er als junger Mann John traf und sich Hals über Kopf verliebte. "John war sehr selbstbewusst, witzig und attraktiv", erzählt er in der Dokumentation. "Er war meine erste Liebe. Wenn Menschen damals homosexuell waren, haben sie das geheim gehalten." Doch die Beziehung habe sich schnell verschlechtert, und John habe zunehmend aggressive Verhaltensweisen gezeigt. "Nach ein paar Drinks zu viel, wenn man ihn verärgerte, schlug er zu oder zerbrach ein Glas und hielt es einem ins Gesicht", berichtet Elton. Die Situation habe ihn an das Verhalten seines Vaters erinnert, was die Spannungen noch verstärkte. Die Beziehung endete schließlich, als physische Auseinandersetzungen zwischen den beiden begannen, und der Sänger außerdem erfuhr, dass sein Freund ihn betrog. "Ich liebte John sehr, aber ich konnte das nicht mehr ertragen", erklärt er.

Daraufhin fand Elton Trost in seiner Musik und schrieb in dieser Zeit sein ikonisches Album "Goodbye Yellow Brick Road" aus dem Jahr 1973. "Ich war miserabel unglücklich. Es war sehr bewegend für mich und hatte eine befreiende Wirkung", teilt er mit. Später fand die Musik-Legende sein persönliches Glück mit seinem heutigen Ehemann David Furnish (62), mit dem er die zwei Söhne Zachary (13) und Elijah (11) hat. In der Dokumentation spricht Elton auch über seinen bevorstehenden Ruhestand: "Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt. In meinem Alter denkt man mehr über Leben und Tod nach. Nach dieser Tour möchte ich nichts mehr machen. Das ist der Moment, in dem man über die eigene Sterblichkeit nachdenkt."

Getty Images Elton John und sein Manager John Reid, 1976

Getty Images Elton John und David Furnish, Paris Fashion Week 2024