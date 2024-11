Doku des Jahres kommt: Elton Johns Geheimnisse enthüllt

Der legendäre Sänger und Komponist Elton John (77) steht im Mittelpunkt der neuen Dokumentation "Elton John: Never Too Late", die ab 13. Dezember 2024 auf Disney+ verfügbar sein wird. Der Film, der unter der Regie von R.J. Cutler und David Furnish (62) entstand, begleitet Elton bei der Vorbereitung seines letzten Konzerts in Nordamerika im berühmten Dodger Stadium. Angereichert mit bisher ungezeigtem Material aus seiner 50-jährigen Karriere ermöglicht diese Doku einen intimen Blick auf den Weltstar.

Die Dokumentation beleuchtet nicht nur die außergewöhnlichen Höhen in Eltons Karriere, sondern auch die Tiefen, die er erlebt hat. Elton öffnet sich, spricht über seine Kämpfe mit Missbrauch und Sucht. Außerdem zeigt er, wie er es dennoch geschafft hat, ein Weltstar zu werden. Die Doku enthält außerdem exklusive Privataufnahmen: von Eltons bahnbrechendem Auftritt im Troubadour Club im Jahr 1970, vom Songwriting zu "Tiny Dancer" oder der Live-Performance mit John Lennon bei dessen letztem öffentlichen Auftritt.

David – einer der Regisseure des Films – ist nicht nur beruflich, sondern auch privat eng mit Elton verbunden. Die beiden sind seit den 1990er Jahren ein Paar und haben 2014 geheiratet. Gemeinsam ziehen sie ihre beiden Söhne Zachary (13) und Elijah (11) groß. Elton hat über Jahrzehnte hinweg nicht nur die Musikwelt geprägt, sondern sich auch sozial engagiert. Seine Stiftung, die "Elton John AIDS Foundation", setzt sich seit vielen Jahren für den Kampf gegen HIV und AIDS ein und hat weltweit Millionenbeträge für den guten Zweck gesammelt.

Getty Images Elton John, Oktober 2024

Tim P. Whitby, Getty Images Europe Elton John und David Furnish auf dem London Film Festival für "Never Too Late", Oktober 2024

