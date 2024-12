Halle Bailey freut sich auf Sohn Halos erstes Weihnachtsfest

Schauspielerin Halle Bailey (24), bekannt aus "The Little Mermaid", plant ein ganz besonderes Weihnachtsfest mit ihrer Familie in Los Angeles. In der Fernsehshow Today with Hoda & Jenna sprach sie darüber, dass dieses Jahr ein neues Familienmitglied dabei ist – ihr elf Monate alter Sohn Halo. "Wir werden zu Hause in L.A. feiern. Mit einer Menge Essen, vielen Geschenken und ganz viel für Halo. Es wird sein Weihnachten werden", sagte Halle und ihre Schwester Chloe Bailey fügte hinzu: "Sein erstes offizielles Weihnachten!" Die Schauspielerin freut sich darauf, die Feiertage mit ihrem Sohn und ihrer Familie zu verbringen.

Neben der anstehenden Feiertagsfreude sprach Halle kürzlich in den sozialen Medien offen über ihre Herausforderungen als berufstätige Mutter. So postete sie auf Snapchat, wie schwer ihr der Abschied von ihrem Sohn fällt, wenn sie für kurze Geschäftsreisen ihre Heimat verlassen muss. "Habt ihr Tipps für Mütter, die es nicht ertragen können, aus beruflichen Gründen wegzugehen?", fragte sie die Community, während sie ein Foto von ihrem Jungen und wenig später ein weiteres Bild zeigte, das sie mit einem Glas Champagner in einem Flugzeug zeigte. Diese kleine Champagnerpause im Flugzeug kommentierte Halle mit den Worten: "Vielleicht hilft ein wenig Sekt."

Vergangenen Oktober gab es zudem bedeutende Veränderungen in Halle Baileys Privatleben: Sie und ihr Ex-Freund, der Rapper DDG (27), gaben ihre Trennung bekannt. In einem offiziellen Statement betonte DDG, dass die Entscheidung nach ausführlichen Gesprächen gefallen sei und im besten Interesse beider liege. Trotz der Trennung wollen Halle und DDG in der Erziehung von Halo eng zusammenarbeiten und sich auf ihre individuellen Lebenswege konzentrieren. Ihre enge Freundschaft und die gegenseitige Wertschätzung bleiben aber bestehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / hallebailey Halle Bailey mit ihrem Sohn Halo, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images Collage: Halle Bailey und DDG

Anzeige Anzeige