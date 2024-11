"Lasst sie in Ruhe": DDG verteidigt Halle Bailey nach Drama

Im Oktober haben Halle Bailey (24) und der YouTuber DDG (27) ihre Trennung bekannt gegeben. Die beiden ehemaligen Partner sind Eltern eines kleinen Sohnes und wollen deshalb auch nach dem Beziehungsaus freundschaftlich miteinander umgehen. Vor Kurzem kam es allerdings zum Drama, als der Influencer den kleinen Halo ohne Halles Wissen in einem Livestream zeigte – vor 13,8 Millionen Menschen. Als die Schauspielerin daraufhin ihren Ärger darüber zum Ausdruck gebracht hatte, fanden viele Fans des YouTubers ihre Reaktion total übertrieben. Doch DDG verteidigt seine Ex-Partnerin. "Ich mag es nicht, wenn die Leute Halle heruntermachen. Es ist mir egal, ob die Leute denken, dass sie falsch liegt oder nicht, oder ob ich denke, dass sie falsch liegt oder richtig", meint er in seinem aktuellen YouTube-Video.

Er erzählt weiter, dass er als Mann nie genau verstehen werden würde, was Halle nach der Geburt ihres Kindes mental durchgemacht hätte. Sein Sohn Halo sei aber das Allerwichtigste für ihn – und ohne Halle gäbe es seinen Sprössling nicht. "Und deswegen empfinde ich bedingungslose Liebe und Respekt für sie", sagt der Rapper und fügt an: "Ich versuche, solche Situationen mit viel Anstand zu behandeln, denn Halo braucht sie, ich brauche sie. Wir wollen die Kindheit unseres Sohnes so glücklich und sicher wie möglich gestalten."

Halle schrieb damals nach dem Livestream empört auf X: "Ich wurde nicht informiert und bin extrem verärgert, dass mein Baby gezeigt wurde. Ich bin seine Mutter und seine Beschützerin und ich finde es sehr traurig, dass mir nicht vorher Bescheid gesagt wurde." Wenige Tage später veröffentlichte die Arielle, die Meerjungfrau-Bekanntheit ein weiteres Statement und erklärte ihre erste Reaktion: "Ich weiß, dass Halo bei seinem Papa in Sicherheit ist. Ich mag es nur nicht, solche Dinge erst herauszufinden, wenn es der Rest der Welt auch tut."

Getty Images DDG und Halle Bailey und ihr Sohn Halo, September 2024

Instagram / hallebailey Halle Bailey mit ihrem Sohn

