Jeff Bezos Verlobte Lauren Sánchez verzaubert im Braut-Look

Lauren Sánchez (54) ist wohl schon bereit für ihre Hochzeit mit Jeff Bezos (60). Die Moderatorin wurde kürzlich bei der DealBook-Veranstaltung der New York Times in New York City in einem ganz weißen Outfit gesehen. Die Verlobte des Amazon-Gründers begeisterte in einem taillierten, figurbetonten Blazer und einer dazu passenden Hose. Unter dem Blazer blitzte ihr weißer Spitzen-BH hervor. Dazu kombinierte sie Diamantohrringe und eine silberne Halskette. Den eleganten Look postete Lauren auf Instagram.

Zu der Hochzeitsplanung von Lauren und Jeff sind nur wenige Details bekannt. Die Autorin verriet aber bereits vor wenigen Tagen in der "Today Show": "Ich bin sehr aufgeregt und denke schon über das Kleid nach. Ich habe tatsächlich ein Pinterest-Board – ich bin da wie jede andere Braut." Das Paar hat bisher noch keinen Hochzeitstermin bekannt gegeben. Die Hochzeitsplanung sei bisher aufgrund Laurens Veröffentlichung ihres Buches "The Fly Who Flew to Space" und weiteren Terminen noch nicht im vollen Gange.

Lauren und Jeff sind seit fünf Jahren ein Paar. Vergangenes Jahr machte der Unternehmer seiner Liebsten einen Antrag. Im Pärchenurlaub überreichte er seiner zukünftigen Frau einen XXL-Klunker, der wohl einige Millionen wert sei. Die Verlobung feierten der Milliardär und seine Partnerin auf einer luxuriösen Jacht an der Amalfiküste in Italien.

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez im August 2022

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos

