Kennt Alicia Costa Pinheiros Freund Leon schon ihre Familie?

Alicia Costa Pinheiro hat ihr Liebesglück in ihrem Freund Leon gefunden. Die beiden Musiker haben sich vor rund drei Monaten kennengelernt und sind seitdem ein Herz und eine Seele. Im Promiflash-Interview verrät Alicia, dass sie sogar schon sein engstes Umfeld kennengelernt hat: "Ich habe tatsächlich schon eine Familienseite kennenlernen dürfen in Mexiko. Da waren wir bei seinem Vater, und er hat auch schon meine Familie kennenlernen dürfen."

Somit sind die Weichen für ein gemeinsames Weihnachtsfest gestellt. "Am 24. sind wir bei meiner Familie und am 25. bei seiner", schwärmt Alicia im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Also wir haben auf jeden Fall unsere Familie ganz fest eingeplant."

Als Alicia Leons Papa kennenlernte, waren sie gemeinsam auf Weltreise. Obwohl sie mehrere Wochen ununterbrochen miteinander Zeit verbracht haben, wurde kein einziges Mal gestritten. "Also ich glaube, dann weiß man schon viel über den anderen, und so konnten wir uns sehr intensiv kennenlernen. Das war die perfekte Probe", schwärmt die Influencerin im Interview mit Promiflash.

Anzeige Anzeige

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinheiro, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinheiro im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige